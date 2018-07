Honduras: Las agencias de empleo ahora buscan legalizarse

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Al quedar al descubierto, las agencias de empleo privadas (AEP) están corriendo a tratar de legalizarse.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO reveló cómo una red de estafadores le cobra a la gente entre 300 y 600 lempiras por falsas oportunidades de empleo.



En algunos casos llegan a pedir hasta 1,000 lempiras y nunca los colocan, aprovechándose de la necesidad de un empleo.



Olga Medina, dueña de la AEP Colocaciones López (Sercol), dijo que ella tiene alrededor de 20 años de estar operando en el edificio El Centro de Tegucigalpa y hasta hace unas dos semanas comenzó el proceso de legalización.



Refirió que tras las publicaciones de EL HERALDO están solicitando junto a otras AEP, a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), que les ayuden a operar de acuerdo a la ley.



“Vamos a solicitar una reunión con el ministro de Trabajo, Carlos Madero, para legalizarnos y que nos permitan cobrar algo módico”, refirió la dueña de la agencia.



Mentira

Medina se defendió aduciendo que no cobra antes de colocar a una persona, pero reiteró en varias ocasiones que es necesario obtener algo, aunque sea 200 lempiras de membresía, a pesar de que la ley lo impide.



“Yo no me escondo, aquí paso en la oficina y de esto vivo, no estafo a la gente”, dijo la colocadora de empleo.



El mismo argumento presentó a EL HERALDO la dueña del Centro Asesor de Recursos Humanos (Cesaserh).



Sin embargo, el miércoles vía correo electrónico una de las tantas afectadas afirmó que “he estado viendo la noticia de la empresa de colocación Cenacerh y según dijo la señora que no cobran hasta que la persona está colocada”.



“Eso es mentira, porque yo acudí con mi amiga a ver si lográbamos alguna oportunidad y ese día la señora que nos atendió nos cobró 500 lempiras, según ella, para colocarnos mas rápido y eso ocurrió en el mes de abril de 2018, lo digo para que no sea mentirosa a la señora”, denunció.