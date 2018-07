El caso de Ali Watkins, la periodista de The New York Times vinculada por el FBI con el senador James Wolfe

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS

Un escándalo sacude actualmente al famoso periódico estadounidense The New York Times. Recientemente salió a la luz la relación sentimental entre la periodista Ali Watkins y el senador James Wolfe, en el que hasta el FBI está involucrado.

La investigación está en pleno proceso y en el prestigioso diario aún no entienden cómo pudo ocurrir algo tan básico para su manual de ética, en el que sus periodistas no pueden involucrarse sentimentalmente con una fuente, destaca el medio Infobae en su redacción.

Según informó este portal, la polémica se ha desatado desde que el Buró Federal de Investigaciones (FBI -por sus siglas en inglés-) revelara que el senador había mentido al ser consultado si conocía a la profesional de la comunicación.

"Todo comenzó cuando hacia finales de 2013 la periodista Ali Watkins, de 26 años de edad, y el senador James A. Wolfe, de 58, un miembro permanente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, comenzaron una relación íntima y oculta, alejados de la vida pública. Fueron tres años de vínculo que lograron mantener en secreto", detalla Infobae.

Y es que el pasado 7 de junio de este año, el FBI acusó a Wolfe de falso testimonio. ¿La razón? Fue porque el senador mintió en su declaración durante la investigación de la interferencia de Rusia en las últimas elecciones.

Ali Watkins es una reconocida periodista que cubre la fuente política en Estados Unidos.

La polémica

La relación fue descubierta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y la polémica se desató luego que se ordenara el secuestro del teléfono celular de la periodista.

De acuerdo con las autoridades, el senador se valió de ella para hacer llegar información a los diversos periódicos en los cuales trabajó la reportera antes de llegar al famoso periódico. Watkins entró a trabajar en 2017 a The New York Times.

La periodista trabajó en medios como BuzzFeed, Huffington Post y Político, antes de ser contratada en el Times.

La información filtrada era de las más sensibles de las últimas décadas, relacionada con material clasificado de la CIA, el FBI y otras agencias de inteligencia norteamericana, la cual fue compartida con la profesional vía mensajes de Whatsapp, correos electrónicos y SMS, todos fueron enviados entre 2014 y 2017.

Por su parte, el editor de The New York Times, Dean Baquet, señaló el martes que Watkins no sería despedida, pero sí reasignada en otra dependencia del diario.

Allí será "supervisada de cerca y tendrá un mentor ejecutivo. Estamos preocupados por la conducta de Ali, particularmente cuando ella estaba empleada por otras organizaciones de noticias. Para una periodista tener una relación íntima con alguien que él o ella cubre es inaceptable… Creo que no fue bien atendida por algunos editores en otros lugares que no respondieron adecuadamente a sus revelaciones sobre sus relaciones".

Finalmente, la periodista reaccionó con un mensaje: "Lamento sinceramente poner a The Times en una posición difícil y estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido de mis editores y colegas aquí. También aprecio la conclusión de la revisión de que mis informes han sido basados en hechos".