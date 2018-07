Cristiano Ronaldo estaría buscando casa en Italia para jugar con Juventus

Redacción

Cristiano Ronaldo parece cada vez más lejos del Real Madrid y más cerca de la Juventus de Italia. Según Diario Marca de España, CR7 está buscando casa en Turín, la ciudad que es la sede de la Vieja Señora.

"El futbolista luso lleva las dos últimas semanas viendo opciones para establecer su residencia en Turín", afirma Marca.

La salida del astro portugués del Real Madrid parece un hecho consumado. La partida de Cristiano no pasa por el factor económico, si no porque cree que no se le ha respetado de parte de la dirigencia madridista.

"Fue muy bonito haber estado y disfrutar de estos títulos con Real Madrid. Hemos hecho historia. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados sobre mi futuro", dijo Ronaldo el pasado mayo, tras conquistar la última Champions League ante el Liverpool.

De acuerdo medios españoles, la Juventus "ya ha alcanzado un acuerdo verbal con el jugador" y su fichaje

es cuestión de tiempo.

La cláusula de rescisión del cinco veces Balón de Oro es de 1,000 millones de euros, pero Real Madrid aceptaría la oferta de 100 millones de euros del club italiano.

Juventus le ha ofrecido a CR7 30 millones de euros por temporada (cinco veces más que lo que le ofreció el Madrid) y un contrato hasta 2022.

Cristiano, que cumplirá 34 años en febrero, parece tener decidido su futuro y todo apunta a que en la próxima temporada jugará en la Serie A de Italia