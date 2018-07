VÍDEO: Backstreet Boys sorprenden a sus fans en un ascensor

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Tras el lanzamiento de su nuevo sencillo "Don't Go Breaking My Heart", la banda estadounidense Backstreet Boys, causó furor entre sus fans en un ascensor.



El vídeo, que fue publicado en las redes sociales, comienza cuando los chicos esperan que ingresen más personas al elevador y estos tratan de disimular ante el asombro de sus fanáticas.



De muchas personas que ingresan, las primeras tres chicas vieron a Brian Litterll en una esquina esperando subir al siguiente piso, sin embargo lo que no sabían es que el resto del grupo iba a estar reunido unos niveles más arriba y se pondrían a cantar todos juntos a capela.



El vídeo fue publicado por TRL (Total Request Live) y ya tiene más de 5 millones en reproducciones y muchos comentarios de fanáticas que quisieran estar en el lugar de las que aparecieron en la grabación.



Aquí el vídeo: