Las agencias públicas de empleo y las cámaras son más seguras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Se vistió con su mejor blusa, una falda de cuadros blancos y los zapatos que utiliza para salidas importantes.

Su pelo bien peinado, uñas arregladas y maquillaje en su rostro que la hacían verse agradable y, sobre todo, presentable.

Así salió la señora Glenda Vásquez, de 37 años, de su casa ubicada en la colonia 23 de Junio de Comayagüela, en busca del empleo que por cuatro años ha deseado.

Su destino eran las oficinas del Servicio Nacional de Empleo de Honduras (Senaeh) de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), que en medio del ambiente mundialista estaban vacías.

Aunque el lugar por su ubicación es de difícil acceso, debido a que no pasa transporte público, es decir buses, la señora no esperó mucho.

De una de las cinco cabinas habilitadas le llamó una funcionaria del Senaeh y la invitó a sentarse para explicarle que ellos prestaban servicios gratuitos de colocación de empleo. De acuerdo a sus capacidades, le buscarían una oportunidad de trabajo para que pueda llevar el sustento a su familia.

“Tengo cuatro años de andar buscando trabajo y no hallo, para poder sobrevivir hasta he chapeado, porque no hay de lo que busco, me ha tocado hacer trabajos de hombre”, expuso la señora.

¿Usted de qué busca?, le preguntó el periodista de la Unidad Investigativa de EL HERALDO a la señora.

“De aseo, cocina o en una tienda, pero las plazas son bien complicadas”, lamentó la humilde mujer.

Confesó que necesita trabajar porque tiene dos hijas pequeñas y el esposo vende de forma ambulante y a veces le va bien y otras mal.

La señora salió con esperanzas, cargando un fólder en la mano que contenía su currículum y un bolso negro donde únicamente llevaba el dinero del pasaje.

Para contrarrestar las redes de estafadores que operan vendiendo falsas oportunidades de empleo, tal y como lo reveló la Unidad Investigativa de EL HERALDO, el gobierno creó el Senaeh.

Desde el 2011, aquí manejan una amplia cartera de vacantes que muchas veces se las disputan hasta tres personas y es ahí donde entra en juego la capacidad de cada quien.

Oportunidad

A pocos metros de doña Glenda, una pareja de esposos también andaba en busca de una oportunidad de trabajo, a los dos los despidieron el mismo mes.

Tienen que pagar casa, alimento para su hijo y el dinero que les dieron como derechos laborales se está agotando.

“No caigas en la trampa de los estafadores”, advierte un banner con un lobo feroz, que en este caso serían las Agencias de Empleo Privadas (AEP) donde le cobran a la gente por falsas oportunidades. También aparece una oveja, que son los miles de hondureños que ante la falta de un empleo confían en los estafadores, tal y como lo demostró la Unidad Investigativa de EL HERALDO.

Claudia Ávila, coordinadora nacional del Servicio Nacional de Empleo de la STSS declaró a EL HERALDO, que tienen siete oficinas del Senaeh a nivel nacional.

Operan en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, Choluteca, Danlí y Comayagua.

Aquí dan dos tipos de servicio: uno para el buscador de empleo y el otro para la empresa que requiere personal para contratar.

Para ello se ha creado una bolsa de empleo y una plataforma electrónica que se llama “empléate”, donde se colocan todos los datos de la persona y allí aparece si cumple el perfil de lo que andan buscando la empresa.

Si el buscador de empleo cumple con el perfil de la plaza disponible, se le da una nota certificándolo para que acuda a la empresa y sea entrevistado por el personal de recursos humanos.

Pero a las personas que no cumplen con la vacantes disponibles les dan capacitaciones. Está el proceso de derivación interna, que son talleres laborales que desarrollan todos los viernes en la STSS, donde les dicen cómo se deben presentar, expresar y una serie de indicaciones para la entrevista laboral.

De igual forma están los procesos de derivaciones externas, donde los mandan a capacitarse al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), les dan un crédito solidario a los emprendedores o los incluyen en proyectos estatales.

El Senaeh de enero a junio del 2018 ha intermediado por 16,142 personas, es decir que las ha enviado a las empresa para que apliquen a una vacante.

Las ciudades con más demanda de empleo son San Pedro Sula, donde se hace la intermediación de unas 60 personas por día, seguida por Tegucigalpa, donde son alrededor de 40, pero todo depende de la temporada.

Mientras que las vacantes, es decir las oportunidades de empleo que han surgido de enero a junio de este año, son 16,999.

En lo que va de 2018 alrededor de 1,800 personas no han llenado los requisitos para optar un empleo y se les han dado las otras opciones.

1 El 6.7 de la PEA no está trabajando en el país

En junio de 2017, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los desempleados representaban el 6.7% de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir 291,048 personas, presentándose mayor problema en el área urbana, como San Pedro Sula y Tegucigalpa.

2 Meses tarda una persona en encontrar trabajo

En promedio, una persona desocupada lleva 2.6 meses buscando trabajo, en cambio en el área rural son 2.0 meses, mientras que en San Pedro Sula un desocupado puede tardarse más tiempo sin encontrar trabajo, es decir 3.6 meses.

Las cámaras

Otras instituciones que prestan un servicio gratuito de servicio de empleo y legal son las cámaras de comercio.

En la capital, por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) tiene la Unidad de Intermediación Laboral, por medio de un portal de empleo, que es útil para las personas afiliadas como para los buscadores de empleo.

Blanca Salgado, coordinadora de Talento Humano y Responsabilidad Empresarial de la CCIT, detalló que en la actualidad tienen registrados 11,904 perfiles profesionales.

Mientras que vacantes activas hasta ayer eran 217, y el nivel de contratación era de un 70%. Unas 15 personas llegan al día en busca de un empleo a la CCIT, pero al mes se atienden alrededor de 800 vacantes y se mandan por cada una un promedio de 25 perfiles, es decir, 25 personas se disputan una sola plaza.