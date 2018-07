Dueña de agencia de empleos: Antes por todo eran 2,500 lempiras, ahora el 50% del salario

Unidad Investigativa EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Tengo diez años de estar trabajando como agencia de empleo y estoy en trámite de legalización”, reclamó este martes Norma Jeannette Marroquín, dueña del Centro Asesor de Recursos Humanos (Cenaserh).



“Nosotros funcionamos como manda el Ministerio de Trabajo, cobramos el 50 por ciento del primer sueldo porque es legal cobrar el 50 por ciento”, aseguró.



Afirmó que ella no cobra antes por una oportunidad de empleo, sino que hasta que ya está trabajando la persona.



No obstante, reconoció que antes que los comenzaran a regular, cobraba 500 lempiras por cabeza.

“Antes nosotros cobrábamos una parte, que eran 500 lempiras de entrada y cuando estaban colocados solamente pagaban 2,000 lempiras”, declaró.



Pero ahora es mejor con la ley, porque cada colocado lo mínimo que paga son 5,000 lempiras, porque el salario mínimo está en 10,000. Recordó que ella comenzó a legalizar su empresa cuando lo requirió la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), pero hasta la fecha no les han dado respuesta.



Un tanto molesta por estar entre las empresas que no tienen su certificado de operación de la STSS, señaló que no es culpa de ella debido a que ya hizo todo el trámite, incluso se registró ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR), donde reporta todos sus ingresos.



“Yo no tengo nada que ocultar, tengo personas colocadas, no todas son colocadas, porque no todas quieren trabajar”, expuso. Refirió que al final las Agencias de Empleo Privadas (AEP) solo son un intermediario y quien decide si la persona se queda o no es el empresario.