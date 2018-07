Se pospone inicio del diálogo al no ponerse de acuerdo las partes

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diálogo nacional que se había anunciado comenzaría este jueves no será posible al no ponerse de acuerdo la noche del martes las partes en conflicto sobre quiénes deben estar presentes en estas mesas que buscan ponerle fin a la crisis política.



La oposición exigió que en esta segunda fase de las conversaciones solo deben estar los expresidenciables Salvador Nasralla, Juan Orlando Hernández y Luis Zelaya por ser los principales actores de la crisis, pero el Partido Nacional exige que su presidente Reinaldo Sánchez también esté presente en estos encuentros.



“Queremos dejar constancia de que no arrancaremos este jueves, no por culpa del Partido Nacional, sino porque están pretendiendo en la mesa que el Partido Nacional se retire, que no participe porque no le aceptan una persona en la comisión ejecutiva”, afirmó Abby Lozano, representante del Comité Central del Partido Nacional (CCPN).



“Eso no es correcto, esto es inaceptable para el Partido Nacional que ha estado participando en 15 reuniones y cómo es posible que no se tenga al presidente del partido en la comisión que se está organizando”, añadió.



Por su parte, Tony García, representante de Nasralla, expresó que en el diálogo solo deben estar los protagonistas de la crisis: Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya y Salvador Nasralla, “y ellos tres son los que deben estar sentados al nivel más alto del diálogo”.



“Poner ahí a Reinaldo Sánchez nos parece fuera de contexto”, argumentó el asesor del expresidenciable de la Alianza de Oposición.



Las partes no se pusieron de acuerdo, además de quiénes deben estar en el diálogo, sobre las temas a tratar y cuáles de estos deben ser abordados primero.



Tampoco hubo consensos sobre los temas de referencia y metodología, dijo García, quien, no obstante, expresó su optimismo sobre la pronta instalación de las mesas ejecutivas,



Igor Garafulic, el representante de las Naciones Unidas, esta vez no compareció ante la prensa, pero antes de instalarse la reunión dijo estar seguro de estar “en condiciones de dar ese gran paso” hacia la instalación del diálogo.



“Estoy optimista que a finales de esta semana inicie el diálogo nacional”, estimó el diplomático.



Aclaró que en las mesas técnicas en ningún momento se ha hablado de adelantar las elecciones generales. “Ese no es un tema de discusión y no voy a gastar tiempo en aclarar, porque eso no es parte de la agenda”, refirió.



El lunes el presidente Juan Orlando Hernández expresó su preocupación por la lentitud en que marcha el prediálogo nacional.



“El tiempo apremia, por lo que no podemos esperar más, el gobierno sigue listo para lograr los resultados del gran diálogo nacional”, afirmó el mandatario.



En la cita de anoche estuvieron el sector gobierno, el Partido Nacional, el Partido Liberal y los delegados de Nasralla, en su condición de excandidato presidencial.



También llegaron al organismo internacional invitados por su representante Igor Garafulic miembros del G-16, integrado por los países industrializados del mundo que han expresado su voluntad de financiar política y técnicamente el proceso de reformas electorales.



Entre estas reformas están la reestructuración de los organismos electorales (Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas), la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las mesas electorales receptoras demandadas por la oposición política que también exige una investigación de la transparencia del proceso electoral del año pasado.



El sector gobierno pide que el diálogo incluya la regulación de la reelección presidencial, tema que generó la crisis poselectoral.



El Congreso Nacional está a la expectativa de los avances de este proceso