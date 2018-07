Honduras no descarta acercarse a Ricardo Gareca si existiera la posibilidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Por razones fundamentalmente económicas, que Ricardo Gareca llegue a la Selección de Honduras es casi una Misión Imposible. Sin embargo, aún así, la Federación de Honduras (Fenafuth) no descarta poder preguntar por las pretenciones del Tigre, último DT de Perú en el Mundial de Rusia 2018.



Según el presidente de Fenafuth, Jorge Salomón, la posibilidad al menos de preguntar por él existe. "No podemos negar que hizo un gran trabajo en Perú, a todos nos interesaría tenerlo acá, pero no lo hemos buscado por respeto a Perú. Sí Perú lo desecha lo podríamos buscar, pero esto de Gareca es pura especulación", aclaró.



En Honduras, algunos medios han promovido al Tigre, quien rechazó en 2014 dirigir a Costa Rica, que tiene toda la estructura deportiva y de entrenamientos de primer nivel, en tanto que tras quedar eliminada del Mundial 2018 en Rusia, Gareca es candidato para tomar la selección de fútbol de Argentina o de renovar con Perú.



Gareca dijo este martes en Lima que pide "tiempo" para decidir si renueva o no su contrato con la selección de Perú, y afirmó que la posibilidad de entrenar a Argentina "seduce a cualquiera".



"Argentina es una selección que seduce a cualquiera, es una selección de primerísimo nivel", comentó Gareca, quien se mostró complacido de ser mencionado como posible candidato para reemplazar al cuestionado Jorge Sampaoli al frente de la Albiceleste.



"Que te nombren para una selección de la magnitud de Argentina es gratificante desde todo punto de vista. Es lo único que puedo decir", añadió Gareca en su primera conferencia de prensa desde que regresó a Lima desde Rusia.



En tanto, en Honduras se aclara que "él va a esperar varias opciones, es un gran profesional. Si el comité ejecutivo y la comisión de selecciones consideran tenerlo en el listado final, nos reuniremos con él", cerró Salomón.



Gareca terminó ganando 70,000 dólares en Perú, el techo de Fenafuth sería 45,000 con un contrato por objetivos.