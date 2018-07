Agente de Gustavo Matosas fue quien hizo acercamiento con Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Según el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth), Jorge Salamón, no existe ningún punto de negociación con el entrenador uruguayo Gustavo Matosas, quien en las últimas horas ha sido puesto en la esfera de la Selección Nacional de Honduras. En cambio, el federativo acepta que sí se han recibido sus documentos.



"Tenemos muchos curriculums como el del señor Matosas, tenemos más CV, pero no tenemos un listado de cinco para escoger. El acercamiento es parte de ellos, es un gran técnico, pero al igual que él, tenemos más opciones", aclaró.



La oficina del agente de Matosas (Marco Vanzini, presuntamente) habría hecho un acercamiento en Fenafuth, por segunda vez, dado que en 2014 existió una primera intención de llegar a la H, pero en aquel momento, Matosas se fue al América y Honduras se decidió por Jorge Luis Pinto.



"Nosotros no tenemos nada claro, tenemos muchas opciones por revisar", dijo Salomón quien dijo hasta con orgullo al sumar que "Por fortuna Honduras es una selección que buscan para dirigir".



* Con información de Samael Banegas / SB Deportes