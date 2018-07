Sectores de Honduras que no tendrán energía este miércoles 4 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Empresa Energía Honduras (EEH) anunció cuáles serán los sectores que estarán sin servicio eléctrico este miércoles por trabajos de mantenimiento.



Los cortes de energía comenzarán desde las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta horas de la tarde.



Aquí el listado:

Distrito Central de 8:00 am a 4:00 pm

Colonia Villa Cristina

Colonia Rosalinda

San Juan del Norte

Colonia Villa Unión

Barrio El Chile

Colonia Cerro Grande, zonas 1,2,3,4,5,8



La Ceiba, Atlántida de 8:00 am a 5:00 pm

Colonia Irías Navas

Colonia El 7

Colonia La Olímpica

Xochimilco

Colonia Municipal

Bonitillo

Colonia Riveras del Caribe

El Ocho

Colonia Bautista

Colonia Los Girasoles



San Pedro Sula de 8:30 am a 4:30 pm

Colonia San Luis

Colonia La Paz

Colonia Pastor Zelaya

Barrio Cabañitas

Colonia Montefresco

Colnia Valle de Sula

Barrio San Francisco

Colonia La Unión

Colonia Islas del Progreso

Colonia Flor del Valle

Barrio Cabañas (sur)

Colonia Rápalo

Aguas de San Pedro

Clínica Ochoa