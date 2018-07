¿Kim Kardashian celosa de Rihanna por culpa de Kanye West?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS



La socialité Kim Kardashian no pudo evitar sentir celos de la reacción que tuvo su esposo Kanye West al ver bailar a Rihanna durante un concierto.



El rapero quedó hipnotizado con los sensuales pasos de baile de Riri sobre el escenario.



Kim, quien0 estaba grabando un vídeo para sus redes sociales, captó el momento exacto en que el padre de sus hijos estaba con la boca abierta y sonriendo al ver a la intérprete de "Umbrella".



Al percatarse de las miradas de su esposo con la cantante, dejó de grabar y de inmediato se puso junto a él.



El vídeo se ha viralizado en las redes sociales, después de dos años de haber sido grabado durante los MTV Video Music Awards 2016.





kim saw the way kanye was looking at rihanna and had to end that snap REAL quick ?? pic.twitter.com/SD7WXM9lNR