Periodista Fernando del Rincón fue dado de alta tras haber sido hospitalizado

MIAMI, ESTADOS UNIDOS

El reconocido periodista de la cadena CNN en Español, Fernando del Rincón, salió del hospital y se mantiene en recuperación en su casa.



El comunicador social agradeció a través de su cuenta en Instagram las muestras de cariño que la gente ha tenido al preguntar por su salud y que le enviaron mensajes de ánimo: “De vuelta a casa fuera de peligro, y conmovido hasta la última fibra por tantos mensajes de apoyo, solidaridad, cariño, amor, fe , esperanza, sin duda soy un privilegiado”.







Esta es una de las fotografías que Fernando del Rincón posteó en su perfil de Instagram.





Asimismo, del Rincón dice extrañar a su público y confirma que seguirá sin poder hacer su programa. “Seguiré fuera de ‘Conclusiones’, como ven en esta imagen, un tratamiento intravenoso que me impide aún desempeñarme, y por supuesto el dolor físico que no se va del todo”.



Hasta el momento, Fernando no ha revelado qué lo llevó a ser hospitalizado, lo único que se sabe es que fue internado con intensos dolores abdominales.