Tras hacer la ruta migratoria, mayoría de migrantes se arrepienten de arriesgar su vida

TEXAS, ESTADOS UNIDOS



Con un llamado a los hondureños para que no pongan en riesgo su vida la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, encabezado por la primera dama, Ana García de Hernández, realizó este miércoles seguimiento a la política tolerancia cero del gobierno de Estados Unidos.

La no separación de las familias que cruzan la frontera de forma irregular, se ha convertido en una de las principales peticiones del gobierno catracho ante el país del norte, así como velar por los derechos de los migrantes hondureños que están en los centros de detención estadounidenses, especificamente en McAllen, Texas.

“La mayoría de las familias son enviadas a centros de detención y a las que son liberadas se les instala un brazalete electrónico para un monitoreo permanente. Si alguna de estas familias cree que va venir a trabajar, con el brazalete no lo puede hacer; primero tiene que ir a juicio y ver la determinación del juez, eso pone a las familias en una situación precaria y difícil”, advirtió la primera dama tras su visita.



La Fuerza de Tarea de Atención al Migrante conoció la difícil experiencia que enfrentaron en la ruta migratoria y la mayoría se arrepiente de haber puesto en riesgo su vida y la de sus hijos.



“Los ‘coyotes’ que salen de Honduras los entregan a otro contacto de la frontera entre Guatemala y México, que son miembros del crimen organizado, personas que no tienen escrúpulos, que van ganando dinero a costa del sacrificio de nuestros compatriotas”, enfatizó García de Hernández.

Menores no acompañados

Uno de los lugares visitados es el centro Nueva Esperanza, un refugio que alberga menores no acompañados que fueron separados de sus familias bajo la política tolerancia cero y que actualmente están en proceso de ser reunificados.



En el lugar se encuentran 91 niñas hondureñas en edades comprendidas de 10 a 17 años, de las cuales 12 están en el proceso para poder reunificarse con sus familias y el resto ingresaron como menores no acompañados. Mientras que la semana pasada 59 niñas que estaban en este centro fueron reunificadas con sus padres.

Al menos 200 familias hondureñas fueron separadas bajo la política tolerancia cero, por lo que están siguiendo el proceso de reunificación.



Asimismo, la Fuerza de Tarea hizo un recorrido por la Casa Padre, un refugio donde se encuentran menores varones no acompañados que han sido liberados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).



En dicho centro, hay 1,200 menores de 10 a 17 años, de los cuales 410 son migrantes hondureños, 56 fueron separados de sus padres al cruzar la frontera y se están haciendo los trámites correspondientes para ser reunificados o entregados a un familiar cercano que se hará responsable de ellos.

Situación legal de hondureños

El servicio consular de Honduras en los Estados Unidos tiene presencia permanente en los centros donde están los migrantes hondureños para darles seguimiento y atender las necesidades de cada una de las familias.



Las autoridades también invitaron a los que ya fueron liberados a que acudan a los consulados para recibir asistencia legal, o asistencia en cuanto a la emisión de documentos como tarjetas de identidad o partidas de nacimiento que pueden necesitar para continuar sus casos.

Cada caso es muy diferente ya que muchos de los padres o madres ya habían ingresado previamente a los Estados Unidos y habían sido deportados; otros están cumpliendo una condena desde un mes hasta 5 años, por lo que en ese tiempo los menores van a estar al cuidado de un centro de detención.



Mientras que hay casos en que padres determinan regresar a Honduras y dejar a sus hijos bajo el cuidado de un familiar que se hace económicamente responsable, agregó la primera dama.



La gira de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante es parte de la ofensiva diplomática a favor de los migrantes hondureños tras la reunión del presidente Juan Orlando Hernández con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristjen Nielsen y el secretario de Estado, Michael Richard Pompeo.

El pasado 20 de junio, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para mantener unidas a las familias detenidas en la frontera; sin embargo, aseguró que la política migratoria tolerancia cero sigue vigente.