Hondureña necesita de su ayuda para regresar a su hogar

TEGUCIGALPA, HONDURAS



¡Ayuda por favor! Fue el mensaje que escribió la hondureña Claudia Lucía Moreno Cruz, de 40 años de edad, a nuestra página de Facebook para solicitar una esperanza de vida a los compatriotas.



Un paro cardiaco la tiene interna en una de las salas de emergencia del Hospital Escuela Universitario (HEU) y un aparato puede darle la oportunidad de seguir viendo crecer a su hijos.



La madre soltera tiene dos vástagos, menores de edad, y es la que provee alimento a su hogar, ubicado en el barrio Guamilito de Comayagüela, capital de Honduras.



La mujer necesita un marcapasos para seguir con vida, sin embargo, sus esperanzas se diluyen cada día debido a que no cuenta con el dinero para comprarlo.



"El marcapasos cuesta 83 mil lempiras, pero el HEU me da la oportunidad de pagar la mitad 42 mil y así volver a mi casa donde me esperan mis bebés", nos contó entre lágrimas le fémina.



Si usted desea colaborar con esta madre, para que pueda regresar a su casa, comuníquese con ella al 3260-0422.