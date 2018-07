Rubilio Castillo no se presentó al primer día de pretemporada de Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Motagua comenzó con varias novedades en su plantel. El Ciclón inició la pretemporada con 30 futbolistas y destacaron algunas bajas.

Esta vez se notó la ausencia de Carlos Discua quien ahora juega en Marathón y de Rubilio Castillo quien sigue analizando su renovación.



En el primer día de entrenamiento no se presentaron el entrenador Diego Vazquez quien llega este mediodía de Rusia. Tampoco el atacante Kevin López ya que tuvo problemas con un vuelo y retrasó su arribo al país.



Patricio Negreira el PF, comentó que "haremos una semana de trabajo en Amarateca trabajaremos a doble horario y el domingo viajaremos a Tela donde estaremos una semana haciendo trabajo de playa y fútbol por las tardes" comentó.



Motagua solo tiene claro el amistoso que jugará ante Alajuelense dentro de dos semanas. "En cuanto a contrataciones es Diego el que tiene más clara la situación. Nosotros nos enfocamos en lo físico. No hay lesionados y esperamos tener una semana de trabajo".

Se va Harold

Algo que sorprendió a todos fue la salida inesperada de Harold Fonseca. El arquero llegó al Nido y salió muy molesto ya que no le entregaron uniforme para entrenar. "No puede ser que pase esto, no me dejaron ni uniforme para entrenar. Si no me necesitan que me lo digan" dijo extra-micrófonos. En ese momento, encendió su carro y salió como loco de la sede.



En las próximas horas Harold se reune con los dirigentes para que le extiendan su finiquito. De esta manera Harold se convertiría en una nueva baja de Motagua.

Fonseca nunca estuvo en los planes de Diego Vazquez y por eso no logró consolidarse. Lo que más disgustó al guardameta es que ni siquiera se tomen la molestia de decirle que no lo necesitan en el Azul.



Un boxeador en el Nido

Dos de los jugadores que se fueron a probar son el boxeador Carlos Pupita Güity, quien intentará estar a la altura del Mimado de la Afición. Otro que llegó a trabajar con los Azules es Bryan Velásquez, quien estuvo anteriormente con Olimpia.



"Diego va a evaluarlos y si reunen las condiciones pues se arreglará con ellos" dijo Patricio Negreira.

Además destacó el regreso de Marlon Licona el portero que que estuvo a préstamo con el Honduras Progreso.

"Venimos aquí a trabajar y a pelear por un puesto. Estamos listos para entrenar con todo y disfrutar de la pretemporada" dijo Licona. "Fue bonita la experiencia que vivimos en el Honduras pero deseo quedarme en Motagua".



En cuanto a los nuevos refuerzos sí se presentaron Carlos El Mango Sánchez, Roberto Moreira (Paraguayo) y Matías Galvaliz (Argentino).