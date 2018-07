Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones presidenciales en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

Una primera encuesta de salida tras las elecciones presidenciales en México dio ventaja al candidato que ya figuraba como favorito: Andrés Manuel López Obrador.



Al cierre de casillas, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, refirió que se registró una presencia masiva de votantes y que los incidentes irregulares habían sido mínimos.

López Obrador, candidato de una coalición encabezada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), obtuvo más de 40% de los votos este domingo, según tres encuestas a boca de urnas, con lo que se convertirá así en el primer presidente de izquierda en la historia de México.



La encuesta de Consulta Mitofsky coloca a López Obrador con entre 43% y 49% de los votos, el diario El Financiero le da 49% y el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 43,2%.



El izquierdista, de 64 años, sumaría más de 20 puntos sobre Anaya, a quien Mitofsky le da entre 23% a 27% de los votos, mientras que El Financiero 27% y GCE 21,2%.



En un lejano tercer lugar aparece José Antonio Meade, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) aliado con el Verde y a quien Mitofsky le da entre 22% y 26%, El Financiero 18% y GCE 17,4%.



El independiente Jaime Rodríguez Calderón aparece en estas muestras con 6% promedio.

INE pide cautela

Aunque el INE pidió cautela y se pronunciará de manera oficial sobre los resultados definitivos en unas horas, después de que expertos concluyan que hay elementos suficientes para dar a conocer una tendencia a través de un conteo rápido, un sondeo rápido de Mitofsky difundido en Televisa arrojó que AMLO encabezaría la votación con aproximadamente 20 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo lugar. Aún no quedaba claro si le seguiría Ricardo Anaya o José Antonio Meade.

No obstante, a eso de las 7:30 de la noche (hora local), la candidata de “Por México al Frente” a la alcaldía de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, salió a desmentir algunos sondeos a boca de urna que la dieron como perdedora ante su contrincante de la alianza “Juntos Haremos Historia”, Claudia Sheinbaum, y exhortó a esperar resultados oficiales.



“Aquí no hay nada definido”, dijo Barrales a periodistas.



Otros candidatos en diferentes estados también estaban desmintiendo las encuestas no oficiales y se decían ganadores.

Admite derrota

El candidato presidencial oficialista, José Antonio Meade, reconoció que las tendencias electorales favorecían a su rival, Andrés Manuel López Obrador.



Meade ofreció un mensaje luego de que una encuesta de salida diera una ventaja de más de 20 puntos porcentuales a López Obrador frente a sus rivales.



El oficialista señaló que esperará los resultados oficiales y agradeció a quien le ofreció su apoyo en la contienda.

Tras el cierre de casillas, en un mensaje el presidente del INE, Lorenzo Córdova, describió a la elección como una "auténtica fiesta cívica" en la que sólo se registraron "incidentes aislados" relativos a la votación.



México celebró este domingo las elecciones más grandes de su historia con más de 18,000 cargos en juego, entre ellos presidente, legisladores federales y nueve gobernadores.