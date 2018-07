¿Cuál es la mejor moto para andar en Tegucigalpa, la capital de Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Un motor 4 tiempos, arranque de pedal, un tanque de combustible 3 Galones y 4 cambios de velocidades, es todo lo que se necesita en una moto para ser la más utilizada por los capitalinos de Honduras.

Esta es la descripción de la Yamaha Crux 110, una moto de bajo cilindraje, la cual es considerada como la más fiel y aguantadora por muchos motociclistas de Tegucigalpa.

"Yo a mi Crux no la cambio por nada, esta moto es fiel, buena y económica", así se expresó el motociclista Néstor Flores.

El motociclista Néstor Flores Alvarado en compañía de su fiel amigo Sebastian, en su Yamaha Crux.

Esta motocicleta cuenta con suspensión delantera telescópica, suspensión trasera, basculante con doble amortiguador, motor de cadena y frenos de tambor delantero y trasero.

Hay quienes eligen esta moto para trabajar, así como hay otras personas que la prefieren simplemente para movilizarse de un lado a otro.

Y existen otros conductores que la eligieron por ambas cosa e incluso para movilizarse largos viajes en ella.

"Lo más largo que he viajado en mi Crux, sería desde Valle de Ángeles hasta San Pedro Sula (295 kilómetros) de ida y venida", contó el motociclista quien aseguró que gastó tres galones de combustible para hacer tal distancia.

La ventaja de esta motocicleta ante otras sería su economía y rendimiento, ya que esta al ser un motor pequeño exige menos combustible y recorre más kilometraje.

Asimismo, otro de sus beneficios sería la accesibilidad de sus repuestos y el bajo costo de estos.

"Pues mirá, la verdad, los repuestos para esta moto los encontrás tanto en la agencia como en cualquier casa de repuestos, incluso en las 'pulperías'", bromeó entres risas el motorista.

Cabe mencionar, que esta motocicleta no solo es preferida por los hombres ya que también las mujeres la han hecho parte de su vida y la utilizan mejor que nadie.

"Yo compré mi Crux hace un año y no me arrepiento para nada de la compra que hice, voy y vengo todos los día de Tegucigalpa a Valle de Ángeles y ni una sola vez me ha dejado botada" comentó la motociclista Diana Alvarado.

Otras buenas motos

Según datos del Instituto de la Propiedad (IP), en Honduras circulan casi 700 mil motocicletas (incluyendo 100,000 mototaxis), siendo Tegucigalpa la ciudad con más de estos vehículos en el país, es decir, casi 180,000 mil recorren a diario las calles del Distrito Central.



Para julio de 2017, Tegucigalpa se convirtió en la ciudad del país con más motocicletas (160,000) y se estima que para 2018 se habrían registrado unas 20,000 más en la capial.



Y aunque la Yamaha Crux es de las utilizadas, también es común ver modelos como Yamaha YBR 125 y Génesis 125.



En tanto que en motos de mayor cilindraje se ven mucho en circulación modelos como Pulsar 200, Benelli 200. Además la Suzuki Gixxer, aunque estas son motos para personas con ingresos arriba del salario mínimo.



Obviamente se comercializan en el país motos de otras marcas como Italika (México), Bajaj (India), KMF (Honduras-China), Asia Hero (India), Kymco (Taiwán), Honda (Japón), Suzuki (Japón), Shirenay (China), Zmoto (Taiwán), Yumbo (China), UM (Estados Unidos), Can Am (Canadá), Zun Sheng (China).