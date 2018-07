Con promesas de "un cambio radical", el voto en México se inclina hacia Andrés Manuel López Obrador

Con la promesa de un "cambio radical", el izquierdista Andrés Manuel López Obrador busca hacer historia en México con una victoria "contundente" en las elecciones presidenciales de este domingo, en las que se perfila como ganador.



"Será un hecho histórico. Se consumará la victoria de todo un pueblo frente a la inmoralidad y la decadencia de los últimos tiempos", dijo López Obrador con aire triunfalista en su último acto de campaña ante decenas de miles de personas esta semana.



En su tercer intento consecutivo de alcanzar la silla presidencial, AMLO, como se lo conoce entre los mexicanos, se presenta como el candidato anti sistema y es el favorito en las encuestas, con más de 20 puntos por delante de sus contrincantes de los partidos tradicionales: Ricardo Anaya, impulsado por una coalición de derecha e izquierda (formada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano) y José Antonio Meade, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien aparece tercero.



"Ya tuvimos al PRI y al PAN y fue un desastre, ahora es el momento del cambio, es el momento de Morena", la coalición que encabeza López Obrador, dice Carlos Miguel Salinas, instructor de educación física de 26 años.



¿La hora de la izquierda?

López Obrador, de 64 años, ha sabido capitalizar ese hartazgo en la segunda economía latinoamericana, tras un sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por la corrupción y denuncias de violaciones a derechos humanos.



Si se cumplen los pronósticos, estas elecciones marcan un giro en el mapa político mexicano.



"Algunos comparan a este giro con un temblor, otros lo consideran un giro estructural en la política mexicana. Lo cierto es que el sistema de partidos establecido se ha visto sacudido por el avance de Morena", opinó Duncan Wood, director del Instituto México en el Centro Woodrow Wilson.



Las elecciones se han visto ensombrecidas por la campaña electoral "más sangrienta" de la historia reciente de México, con al menos 136 políticos asesinados desde septiembre (de ellos 28 eran precandidatos y 20 más candidatos), cuando se inició el proceso electoral, según la consultora Etellekt.



Un número significativamente mayor al registrado en 2012, cuando nueve políticos y un candidato fueron asesinados, añade.



La violencia es tal que muchos mexicanos tienen hasta miedo de salir a votar: "No sabemos si salir o no salir de nuestra casa, porque pues como dice, verdad, salimos, pero no sabemos si vamos a regresar", dijo Margarita Rodarte, una mujer residente en Ciudad Juárez, una de más violentas de México.



"Un gobierno sin lujos ni privilegios"

El combate a la violencia y la corrupción, a la que relaciona con "la mafia del poder", es justamente la prioridad dentro del tsunami de reformas que planea AMLO dentro de un "cambio radical".



En su proyecto de nación 2018-2024 también pretende un rescate del campo, revisar millonarios contratos derivados de la reforma energética, un gobierno "austero, sin lujos ni privilegios" y reducir sueldos de altos funcionarios públicos hasta en un 50%. Todo para incrementar programas sociales y reducir la pobreza.



El problema es que muchos mexicanos y analistas le critican una falta de propuestas concretas, bajo una retórica "populista" que podría conducir al país por la misma senda de la crisis económica en Venezuela.



Una de las mayores interrogantes es su relación con el presidente Donald Trump y sobre todo, cómo dos modelos tan antagónicos funcionarán a ambos lados del Río Bravo, en temas tan vitales como migración y negociaciones hacia un Tratado de Libre Comercio.



"Ha centrado cualquier solución en torno a su figura y a su capacidad personal para resolver asuntos. Es una incógnita qué va a pasar", advirtió Fernando Dworak, analista político.



"Su discurso y forma de llegar al poder no es muy distinto que otras personas como Trump o Chávez, (...) a través de la polarización. Y también lamentablemente podría López Obrador ejercer el poder a través de ese tipo de discursos", añadió.



Pero para otros, no hay nada que temer.



"Hay quien maneja la hipótesis de que los mercados financieros pueden reaccionar mal. Esto es absurdo, es campaña política para generar cierto miedo", matizó Roy Campos, dueño de la encuestadora Mitofskyk.



"Nosotros creemos que pese a los titulares alarmantes, la economía mexicana tendrá un desempeño bastante bueno en el primer año de la presidencia de AMLO", destacó un informe de Capital Economics.



Varios expertos defienden que el "Peje" como también se lo conoce entró en la senda de la moderación y que todo dependerá de lo que pase en el Congreso y de su capacidad para tejer alianzas en un país polarizado.



Además de presidente, unos 89 millones de mexicanos están convocados para votar gobernadores, alcaldes, senadores y diputados locales y federales entre los más de 18.000 puestos en disputa, la primera vez que se eligen tantos en un solo proceso.