Julia Roberts estrena cuenta en Instagram y logra medio millón de seguidores

SMYRNA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS

Julia Roberts es una de las pocas famosas en Hollywood que se resistía al uso de las redes sociales. No tiene Twitter, ni Facebook, ni LinkedIn.



Ahora, la actriz de "Novia a la fuga" decidió abrir una cuenta de Instagram, en donde ya realizó sus primeras publicaciones.



VEA: ¿Meghan Markle se casó embarazada?



La ganadora del premio Óscar ha acumulado en pocas horas más de medio millón de seguidores en su perfil de la red social, cuenta que ya está verificada.



El primer post que ha hecho la intérprete ha sido una imagen de ella, muy natural, sentada en el césped y con una sudadera.







Esta es la primera fotografía que Julia Roberts publicó en su cuenta de Instagram.





En el texto que acompaña a la imagen la celebridad ha escrito 'Hello', saludando y dando la bienvenida a sus nuevos seguidores. El post ya tiene unos 250.000 "me gusta".



Para el segundo post, Roberts compartió una fotografía junto a Elizabeth Stewart, estilista de diversas estrellas en Los Ángeles, Estados Unidos.



Ambas lucen una camiseta con el mensaje “No puedes hacer a todo el mundo feliz, no eres una aguacate”.