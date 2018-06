Edinson Cavani confiesa en una carta de dónde viene su amor por el gol

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Usa el pelo largo en honor a Gabriel Batistuta (Argentino) pero además porque de chico le llamaban El Pelado. Aprendió a hacer goles en porterías de dos piedras, de esas de barrio y se hizo hincha de cuántos pudo poniendo posters de sus ídolos en cada mudanza.



Edinson Cavani clasificó con dos golazos a Uruguay a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 tras eliminar a Portugal. Pero ahora antes, el portal The Players Tribune, había publicado una carte que él mismo se envió ahora de grande a niño.



Cavani reveló que aprendió a hacer goles por el "gol del helado", una anotación cuyo premio era un helado (ice cream) al jugador que hiciera el último gol del partido.



"El resultado podía estar 8-1, pero no importaba. Era una carrera contra el tiempo. Marcar el último gol del partido. Y la sensación al escuchar al técnico que hacía sonar el silbato para marcar el final, cuando habías metido el Gol del Helado… ¡increíble! Una alegría inmensa. ¿Será de chocolate? ¿Te van a dar uno de esos de Mickey Mouse? Sea el que sea, durante todo ese día, serás el rey".



Así mismo, increpó que en su natal Salto, los niños no conocen las ventajas de entrenar como en Montevideo, donde hay tacos (botines) de marca, "viajes en auto y pasto verde".



Sobre las dificultades de la vida, Cavani escribió:



"¿Tu sueño es jugar en Montevideo, como Nando? Lo conseguirás, y cuando lo hagas, se sentirá como si estuvieras jugando la Champions League".



"¿Tu sueño es jugar en Europa? También lo conseguirás, y harás suficiente dinero para cambiarle la vida a tu familia".



"¿Tu sueño es jugar para Uruguay? Lo harás, y tendrás experiencias que te harán llorar de alegría y también de tristeza".



Pero el cierre de su carta es espectacular.



"Pero tengo que decirte algo. No necesariamente te harán feliz", le escribe el Cavani de 31 años al Cavani de 9.



"Lo que tienes ahora, con 9 años de edad, es algo que ahora extraño muchísimo. No tienes una ducha caliente. No tienes un peso en el bolsillo. Ni siquiera tienes un buen pelo. Pero tienes algo más. Algo que no tiene precio. Tienes tu libertad".



Lee el texto completo