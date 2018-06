Francia y Argentina, duelo de favoritos con dudas desde octavos de final

KAZÁN, RUSIA



La Argentina de Lionel Messi frente a la Francia de Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Paul Pogba: albicelestes y 'bleus', dos de los favoritos al título, se verán las caras en los octavos del Mundial, este sábado en Kazán, tras haber dejado en la fase de grupos más dudas que certezas.



Francia, finalista de la Eurocopa-2016 y que igualó 0-0 en su último encuentro del Grupo C ante Dinamarca, pasó como primera de la llave C pero su estilo de juego poco espectacular, con una escuadra plagada de talento, no contentó a muchos.



Ahora tendrá enfrente a la Argentina de Messi, resucitada frente a Nigeria el martes con un tanto sobre la hora que elevó los espíritus, la ilusión y la confianza de un grupo en horas bajas.



"Messi es Messi, 65 goles (con la selección) en casi mismo número de partidos (Ndlr: 64). Podemos intentar neutralizarlo pero sabemos que con casi nada puede marcar la diferencia", admitió este viernes el seleccionador francés, Didier Deschamps, en rueda de prensa en el Kazán Arena.



"Uno de nuestros trabajos, no el único, es intentar limitar su influencia, limitar su impacto en el juego, pero Messi es Messi y con muy pocas cosas puede crear algo grande porque es imprevisible", agregó el entrenador de los 'Bleus'.



Deschamps confirmó que ante la albiceleste podrá contar nuevamente con el lateral izquierdo Lucas Hernández, que se recuperó de una molestia que lo obligó a salir ante Dinamarca, y descartó a Benjamin Mendy, el reemplazante del defensor en ese juego, por un problema muscular.



Un 'farol' para el triunfo

Tras un inicio complicado, con un empate 1-1 ante Islandia en su debut y una dolorosa derrota 0-3 ante Croacia en la segunda jornada, la Albiceleste se reencontró con su juego y Messi con el gol frente a Nigeria, y todos esperan que suponga un punto de inflexión en sus aspiraciones de asaltar el título.



"Sueño con ver a una Argentina con mucha pasión pero sobre todo con mucho fútbol, porque si nosotros no controlamos el juego en sí, seguramente va a terminar siendo un partido físico que no nos va a convenir", advirtió Jorge Sampaoli, el DT de la Albiceleste, en rueda de prensa.



Con Ángel Di María y Gonzalo Higuaín incapaces de ver el arco durante el campeonato, las esperanzas de los sudamericanos residen en que "La Pulga" vuelva a vestirse de héroe... una vez más. Y los galos harán todo lo posible para evitarlo.



"Leo tiene tanta claridad para ver el fútbol que nos permite a nosotros ver algunas cosas que solamente un genio puede ver", sostuvo sobre el '10'.



"Muchas veces es difícil estar a la altura de un jugador como Leo, es un farol, un indicativo para todos. Hay que saber jugar con él y entenderlo en relación a todas sus capacidades", apuntó.



Aunque no reveló el once que utilizará ante los galos, el técnico dejó entrever la posibilidad de que Cristian Pavón (Boca Juniors) sea inicialista en lugar del 'Pipita' Gonzalo Higuaín, dejando a Messi posicionado como falso '9'.



"Un jugador como Leo puede tener un día bueno y decidir un partido como suele hacerlo no sólo con Argentina sino con su club, y Francia debe responder como equipo para evitarlo", destacó el '1' y capitán galo, Hugo Lloris, en rueda de prensa.



Una final desde octavos

Dos campeones mundiales, frente a frente, desde octavos. Dos favoritos antes del comienzo del campeonato en la primera ronda eliminatoria, con dudas en sus estilos y con falta de gol. Con Portugal o Uruguay en el punto de mira en el cruce de cuartos.



"Nos enfrentamos a un gran rival, a una gran selección, que viene invicta de fase de grupos. Pero sabemos que somos una selección importante, que tenemos nuestras armas y creo que va a ser un gran partido", comentó Lo Celso, compañero en el PSG de Kylian Mbappé, Kimpembe y Alphonse Aréola.



"Ahora contra un rival mucho más importante y con más jerarquía habrá que tener todo el cuidado necesario", sentenció.



El centrocampista argentino Enzo Pérez se entrenó este viernes al mismo ritmo que sus compañeros, luego de sufrir molestias en el glúteo izquierdo, y se estima que Sampaoli repetiría la formación que ganó a Nigeria, con Franco Armani en el arco, Éver Banega y Pérez al lado de Javier Mascherano en la medular y con Di María y la probable inclusión de Pavón por Higuaín acompañando a Messi arriba.



Posibles alineaciones:



Argentina: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Enzo Pérez, Éver Banega; Ángel Di María, Gonzalo Higuaín o Cristian Pavón y Lionel Messi. DT: Jorge Sampaoli.



Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; N'Golo Kanté, Paul Pogba, Blaise Matuidi; Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.



Árbitro: Alireza Faghani (IRI)