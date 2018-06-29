Óscar Chinchilla es reelecto por el Congreso Nacional como fiscal general de la República

TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Congreso Nacional ratificó este viernes a Óscar Chinchilla como fiscal general de la República, tras intensas negociaciones y cabildeos.
La ratificación de Chinchilla se logró con la votación de 88 diputados.
Daniel Sibrián fue electo para el cargo de fiscal general adjunto.
La reelección del fiscal general ocurre en el segundo día de sesión legislativa, en la que inicialmente no hubo consenso para elegir a los propuestos por la Comisión Especial liderada por el parlamentario Mario Pérez.
El nominado para fiscal general el jueves era Hermes Moncada, sin embargo este no alcanzó los 86 votos que se requerían para su elección, apenas alcanzó 62.
En total 92 fueron los diputados que firmaron el Decreto que permitió la ratificación de Chinchilla, para que continuara en el cargo.
Lea además: Los retos que deberá enfrentar Chinchilla en su nuevo período como fiscal general
Parlamentarios que firmaron decreto que permitió reelegir a Óscar Chinchilla:
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NOMBRE
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DEPARTAMENTO
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MAURICIO OLIVA HERRERA
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CHOLUTECA
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JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO
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VALLE
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YAUDETH BURBARA
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CORTÉS
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WALESKA MARLENE ZELAYA
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FRANCISCO MORAZÁN
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MILTON DE JESÚS PUERTO
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YORO
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FRANCISCO RIVERA
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OLANCHO
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WALTER ANTONIO CHÁVEZ
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EL PARAISO
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SARA ISMELA MEDINA
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EL PARAISO
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NELSON MÁRQUEZ
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INTIBUCÁ
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SALVADOR VALERIANO PINEDA
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LEMPIRA
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CÉSAR HANDAL
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SANTA BÁRBARA
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ERICK ALVARADO
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COPÁN
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ALBERTO CHEDRANI
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CORTES
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MARCOS PAZ SABILLÓN
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SANTA BÁRBARA
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MARCO TULIO GÁMEZ
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YORO
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DOLORES GARCÍA GUIFARRO
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OLANCHO
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EDER LEONEL MEJÍA
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YORO
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ROSEL RENÁN INESTROZA
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FRANCISCO MORAZÁN
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LEONOR OSORIO VALLADARES
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FRANCISCO MORAZÁN
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CLARA MARÍA LAÍNEZ
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CHOLUTECA
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GILBERTO YEARWOOD
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CORTES
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JAIME VILLEGAS
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CORTÉS
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CARLOS LEDEZMA
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CHOLUTECA
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ALFREDO VALERIANO
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COMAYAGUA
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JOHANNA BERMUDEA
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FRANCISCO MORAZÁN
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JOSÉ VILLANUEVA
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FRANCISCO MORAZÁN
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GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ
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EL PARAISO
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PEDRO FERNÁNDEZ
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ATLÁNTIDA
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WILMER VELÁSQUEZ
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FRANCISCO MORAZÁN
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MELVIN PAREDES
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COPAN
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OLGA AYALA
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COPÁN
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EMÉRITA BARDALES
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CHOLUTECA
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GLADYS AURORA LÓPEZ
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LA PAZ
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REINALDO EKÓNOMO
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CORTÉS
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WELSY VÁSQUEZ
|
CORTÉS
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CARLOS ALBERTO MEJÍA
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COMAYAGUA
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RODRIGO ÁVILA
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GRACIAS A DIOS
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MARCOS VELÁSQUEZ
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VALLE
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TERESA CÁLIX
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OLANCHO
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SAMIR MOLINA
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CORTÉS
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NOMBRE
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DEPARTAMENTO
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ARIANA BANEGAS
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COLÓN
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RAÚL BULNES
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LA PAZ
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JORGE LOBO
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OLANCHO
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ABIGAIL RAMOS
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ATLÁNTIDA
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GABRIEL RUBÍ
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YORO
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TANIA PINTO
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OCOTEPEQUE
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SAMUEL REYES
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LEMPIRA
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ROY CRUZ
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COPÁN
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ERICK AMADOR
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FRANCISCO MORAZÁN
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ALEXIS TREJO
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INTIBUCÁ
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AGAPITO RODRÍGUEZ
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LEMPIRA
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IVETH MATUTE
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ATLÁNTIDA
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SELVIN RUEDA
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CHOLUTECA
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DAVID CHAVEZ
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FRANCISCO MORAZÁN
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MARIO ALONSO PÉREZ
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SANTA BÁRBARA
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ANTONIO RIVERA
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FRANCISCO MORAZÁN
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MARTHA CONCEPCIÓN FIGUEROA
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SANTA BÁRBARA
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JOSÉ OSWALDO RAMOS
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FRANCISCO MORAZÁN
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OSCAR NÁJERA
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COLÓN
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ROLANDO DUBÓN
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SANTA BÁRBARA
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EDWIN GÓMEZ
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FRANCISCO MORAZÁN
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PARTIDO LIBERAL
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JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA/PL
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VALLE
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VÍCTOR SABILLÓN
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SANTA BÁRBARA
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YURI SABAS
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CHOLUTECA
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JUAN CARLOS ELVIR
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COPÁN
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CARLOS LARA
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CHOLUTECA
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HARRY PANTING
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CORTÉS
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MAURICIO MURCIA
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MARIO RENÉ HENRÍQUEZ
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MAURICIO VILLEDA
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FRANCISCO MORAZÁN
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VÍCTOR BARAHONA
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COMAYAGUA
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HUGO HERNÁNDEZ
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OCOTEPEQUE
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OSCAR MARTÍNEZ
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JOSÉ VIVIAN PORTILLO
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YORO
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MIGUEL ANGEL ARITA
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MARIO SEGURA
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EL PARAISO
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RUBÉN MARTINEZ
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CORTÉS
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GLORIA BONILLA
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COMAYAGUA
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RONY MACNAB
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ISLAS DE LA BAHÍA
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SOBEYDA ANDINO
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FRANCISCO MORAZÁN
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NOMBRE
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DEPARTAMENTO
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BADER DIP
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ATLÁNTIDA
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JOSÉ TEJEDA
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LA PAZ
|
NERY REYES
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LEMPIRA
|
CHRISTIAN HERNÁNDEZ
|
COPÁN
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JUAN TEJEDA
|
YORO
|
NORMA BROOKS
|
FRANCISCO MORAZÁN
|
ENRIQUE SÁNCHEZ
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ALIANZA PATRIOTICA
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DENIS ARMANDO CASTRO
|
FRANCISCO MORAZÁN
|
ENRIQUE MEDINA YLLESCAS
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CORTÉS
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KAREN ORTEGA
|
CORTÉS
|
DUNIA ORTÍZ
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|
DEMOCRACIA CRISTIANA
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|
FELÍCITO ÁVILA
|
FRANCISCO MORAZÁN