Óscar Chinchilla es reelecto por el Congreso Nacional como fiscal general de la República

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Daniel Sibrián fue elegido para el cargo de fiscal general adjunto, tras el voto de 88 diputados que ratificaron a Chinchilla como autoridad del Ministerio Público

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