Organización de Estados Americanos aprueba resolución en contra de la política migrante de Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

La Organización de Estados Americanos (OEA) dio a conocer este viernes el proyecto que fue aprobado en favor de los menores separados en la frontera.



La resolución fue impulsada por México para condenar energicamente la política de separación de familias migrantes del presidente Trump.



A la resolución se sumaron lso países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador, y Guatemala. La resolución fue sorprendentemente aprobada por consenso -sin que EE.UU. hiciera patente su oposición- durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington.



La resolución Migración en las Américas fue aprobada recientemente reconociendo la importancia de promover acciones para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados, en el contexto de la migración internacional, así como de las personas migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.



Esta situación mantiene preocupada a la comunidad internacional para lo cual la OEA decició resolver los siguiente:



1. Manifestar enérgicamente el rechazo a cualquier política migratoria que conduzca a la separación de familias porque genera una práctica violatoria de los derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes.



2. Urgir al gobierno de Estados Unidos a implementar las medidas recientemente anunciadas dirigidas a evitar la separación de familias y tomar los pasos necesarios para reunificar a niños con sus padres, lo más rápido posible.



3. Exhortar al gobierno de Estados Unidos a promover la identificación de migrantes y solicitantes de refugio que requieran protección internacional y aplicar el principio de no devolución a personas cuyas vidas y libertades podrían estar amenazadas o en riesgo, conforme al Derecho Internacional.



4. Alentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita in situ a la frontera Sur de Estados Unidos a fin de observar las consecuencias de las políticas migratorias, de refugio y de asilo implementadas por Estados Unidos y a que, en el marco de sus facultades, implemente las medidas que estime pertinentes, incluyendo la eventual adopción de medidas cautelares, así como solicitar que informe al Consejo Permanente sobre los resultados de dicha visita y las medidas ejecutadas



5. Mantener este tema en la agenda del Consejo Permanente a fin de darle seguimiento periódico.