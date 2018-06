Uruguay no le tiene miedo a la Portugal de Cristiano Ronaldo

SOCHI, RUSIA



Uruguay tiene un plan: pese a que este sábado en Sochi le aguarda uno de los mejores delanteros del planeta, la Celeste pretende envolver colectivamente a Cristiano Ronaldo para impedir que Portugal le saque en octavos de este Mundial, en el que solo ha sumado victorias y aún no ha encajado un gol.



"Cristiano Ronaldo está en la élite, tiene un gran potencial (...) y no lo va a marcar solo un futbolista, no va a ser solo (Diego) Godín. Hay cosas que pretendemos hacer desde el punto de vista colectivo para limitarlo", desveló el veterano seleccionador Óscar Tabárez, en la previa del partido que se disputará en el Estadio Olímpico de Sochi (18H00 GMT).



"Además, nueve de esos jugadores son campeones de Europa. Pero modestamente tenemos con qué enfrentar a Portugal y estamos bien, sobre todo por el lado de las ganas", añadió.



Ya desde la calurosa Sochi, el 'Maestro' mostró este viernes su habitual tranquilidad de cara a un duelo que se anuncia muy parejo, con las rocosa zaga uruguaya tratando de desactivar al ganador de cinco Balones de Oro -y lanzado en Rusia con cuatro goles-, mientras los portugueses se afanan por parar a los temibles Luis Suárez y Edinson Cavani.



Pero tras realizar una primera fase impecable -en la que hilaron tres victorias contra Egipto (1-0), Arabia Saudita (1-0) y Rusia (3-0) sin encajar ningún gol-, la Celeste se siente fuerte.



"Hace mucho que nos venimos preparando, muchos hace 12 años que trabajamos juntos y fuimos consiguiendo objetivos paulatinamente, algunos pueden considerar que de manera lenta, pero considerando las limitaciones que tenemos como país futbolístico, a este Mundial llegamos como queríamos", afirmó el técnico, que con 71 años lleva desde 2006 a los mandos de Uruguay.



"En estos tres primeros partidos, más allá del juego, creo que estamos más cerca que nunca de lo que queremos", valoró.



Tabárez no quiso aclarar, sin embargo, el estado del central José María Giménez, quien volvió a entrenarse el miércoles tras perderse el duelo contra Rusia por problemas musculares.



"Los 23 futbolistas de Uruguay están a total disposición del entrenador para jugar. Están bien desde todos los puntos de vista, no solo en la parte física y sanitaria, sino también anímica. Estamos seguros de lo que queremos", comentó.

Más sereno

En la Celeste, campeona del Mundo en 1930 y 1950, no quieren reducir el choque, que podría allanarles el camino para repetir la gesta de 2010 -cuando toda una nueva generación de uruguayos volvió a ilusionarse con la llegada a semifinales de aquel equipo liderado entonces por Diego Forlán, Lugano Diego o Sebastián Abreu-, a un duelo de nombres propios.



"Hay que ser conscientes que no juego ni solamente yo, o yo contra Pepe (...) En Uruguay dependemos muchísimo de cómo estemos colectivo, porque a nivel individual se puede sacar una mínima ventaja", valoró Suárez, quien lleva ya dos tantos en el campeonato.



El 'Pistolero', que acompañó a Tabárez en la rueda de prensa, se mostró mucho más satisfecho de su rendimiento respecto al partido del debut, donde no se sintió todavía cómodo a nivel físico.



"Estoy muchísimo mejor que el primer partido, no necesitaba mucho tampoco", afirmó sonriente en una rueda de prensa donde se le vio reconocer relajado, que "ya no se protesta tanto" ahora con el VAR.



A él, desde luego, se le ve más calmado y decidido a hacer olvidar su tormentoso Mundial de 2014, de donde acabó saliendo sancionado por su famoso mordico al italiano Giorgio Chiellini.



"No se necesita más motivación que ver lo que nos jugamos mañana, el resultado final de un Mundial contra el último campeón de Europa, mejor que eso no se puede", afirmó el atacante del FC Barcelona, ahora con 31 años.



En este Mundial de las sorpresas, Tabárez vaticinó que aún pueden quedar muchas más, pero que no le importaría que estos octavos no resultaran trepidantes para la audiencia.



"Si es aburrido y ganamos, vamos a festejar", aseguró con una media sonrisa.



De este duelo que arrancará a las 18H00 GMT en el Estadio Olímpico de Sochi -donde se esperan nuevamente altas temperaturas-, saldrá el rival en cuartos del cruce entre Francia y Argentina que se habrá disputado previamente.