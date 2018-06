TEGUCIGALPA, HONDURAS



El hondureño Alberth Elis jugará en ese partido con el equipo MLS-AllStars y es el único futbolista del Houston Dynamo que fue seleccionado.



"Creo que para todos los jugadores que estamos aquí de la MLS, va a ser un lindo partido, me siento orgulloso de haber sido seleccionado y eso me dice que estoy haciendo bien las cosas. Me pone feliz y me siento motivado, voy por buen camino" dijo Elis.



"Desde que vine a esta liga me propuse estar entre los mejores. Atlanta siempre tiene muy buena afición y estamos seguros que será un lindo partido para nosotros".