Candidato de Trump, eliminado para dirigir agencia de migraciones de la ONU

GINEBRA, SUIZA



El polémico candidato de Donald Trump a director general de la agencia de migraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue eliminado este viernes, un hecho inédito en varias décadas para una candidatura estadounidense.



Ken Isaacs, designado por Washington a pesar de sus controvertidas declaraciones contra los musulmanes, terminó último de la tercera votación y no podrá participar en la cuarta, como prevé el reglamento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



Solo dos candidatos continúan en liza, la costarricense Laura Thompson, actual subdirectora de la organización, y el portugués Antonio Vitorino, excomisario europeo de Justicia.



Este cargo, salvo en una ocasión, estuvo siempre ocupado por un estadounidense.



El nombramiento del nuevo director general de la OIM se produce en momentos en que la administración Trump ha recibido numerosas críticas de la ONU respecto a su veto migratorio a los ciudadanos de seis países mayoritariamente musulmanes y a su reciente decisión de separar a los niños migrantes de sus padres, una iniciativa que tuvo que abandonar debido a la fuerte presión social en Estados Unidos.



Acusado de ser antimusulmán y de no creer en el cambio climático, Isaacs había decidido afrontar las críticas y aseguró a la AFP que "nunca" tomaba en cuenta la religión de las personas necesitadas.



El futuro director de la OIM, sucederá al estadounidense William Lacy Swing, que cumplió dos mandatos de cinco años al frente de esta institución de la que Estados Unidos es uno de los principales financiadores.



Desde la creación de la agencia en 1951, el holandés Bastiaan Haveman fue en los años 1960 el único director no estadounidense.



La elección del jefe de la OIM por los 172 Estados miembros de la organización se hace por voto secreto y requiere dos tercios de los sufragios, al menos que los países decidan cambiar las normas.



Designado candidato en febrero, Isaacs, exvicepresidente de la oenegé humanitaria cristiana Samaritan's Purse (Bolsa del samaritano), estuvo en el ojo del huracán desde que el Washington Post publicara una serie de comentarios antimusulmanes que divulgó entre 2015 y 2017 en las redes sociales.



En varios tuits, que suprimió tras la polémica suscitada, Isaacs afirmaba, entre otras cosas, que el Corán "ordena" cometer actos violentos a los musulmanes y sugería que los refugiados cristianos deberían ser prioritarios respecto a los demás.



Isaacs lamentó sus comentarios "imprudentes", y el Departamento de Estado consideró "apropiado" que se disculpara por sus palabras.



Los detractores de Isaacs señalaron también un mensaje que este había publicado en Facebook, en el que calificaba de "broma" el vínculo entre la seguridad nacional y el cambio climático.