Capital Gazette: Diario que sufrió un tiroteo en Estados Unidos cubre su propia tragedia

ANNAPOLIS, ESTADOS UNIDOS

El diario local que sufrió el jueves un tiroteo que dejó cinco muertos en la ciudad estadounidense de Annapolis logró publicar su edición de este viernes, en la que cubrió su propia tragedia dejando en blanco la página editorial en honor a las víctimas.



"No tenemos palabras", es el breve texto que se lee en una página editorial que de resto está totalmente en blanco en el diario The Capital, la edición impresa del periódico digital Capital Gazette.



La edición busca honrar a las víctimas, pero en ella se asegura que "mañana esta página volverá a cumplir con su firme propósito de ofrecer a nuestros lectores opiniones informadas sobre el mundo a su alrededor, para que ellos puedan ser mejores ciudadanos".



El encargado de la página editorial, Gerald Fischman, se encuentra entre los muertos.



El titular de la página principal sobre el tiroteo ocurrido en la capital del estado de Maryland, Annapolis, cubría los aspectos básicos de lo ocurrido, sin incluir siquiera un adjetivo.



"Cinco muertos por disparos en The Capital", se lee en el titular, bajo las fotos de las cinco personas fallecidas -cuatro periodistas y un asistente de ventas. Dos personas más resultaron heridas.

Vea: Detienen a sospechoso de tiroteo en periódico



Miembros del equipo del diario que sobrevivieron al tiroteo -ejecutado por un hombre que, según fue descrito, tenía una larga batalla contra el periódico- trabajaron afuera de la sede tras la masacre del jueves, desde un estacionamiento o incluso en la parte de atrás de una camioneta pickup.



"No sé que más hacer sino esto", dijo el reportero Chase Cook el jueves. "Estaremos haciendo circular un diario mañana", aseguró.



Y así hicieron.



Dentro de esta edición del diario, además de la cobertura general sobre su propia tragedia, se encuentran las semblanzas de las cinco personas muertas en el último episodio de la epidemia de violencia armada que atraviesa Estados Unidos.

Además: Aterradores tuits de un periodista que fue testigo de la balacera