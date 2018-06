James Rodríguez tiene en jaque a Colombia e Inglaterra

KAZÁN, RUSIA



James tenía algo el jueves. El '10' colombiano desde el calentamiento previo al partido con Senegal lucía incómodo. Y pasó lo peor. Una lesión muscular lo sacó a la media hora. Preocupación en Pekerman, en Inglaterra equivale a un problema menos.



Corría el minuto 30 del partido ante los leones senegaleses en Samara, por el cierre del Grupo H del Mundial Rusia-2018, cuando el crack del Bayern Múnich se sentó en el campo, agachó la cabeza y pidió el cambio.



Si Pekerman ya estaba intranquilo por el tensionante desarrollo del partido, un nudo en el estómago se le armó cuando vio a James abatido y golpeando de un puñetazo el césped maldiciendo su infortunio.



"Estoy muy preocupado por James, es muy duro para el equipo esta situación", comentó el entrenador.



James "se entrenó bien hasta el día de ayer (miércoles), estaba en las condiciones ideales y no hubo algún indicio que indicara que podría sufrir una lesión".



"Esperamos que sean buenas las noticias después de la revisión, cuando sabremos lo que realmente pasó", agregó 'Don José'.



James se fue rumbo al vestuario caminando lentamente, cabizbajo, apenas chocó las manos con Luis Fernando Muriel cuando el delantero del Sevilla entró en su reemplazo.



¿Recrudeció la fatiga muscular?

James Rodríguez se dio a conocer al mundo ganando la Bota de Oro del Mundial Brasil-2014 y se le abrieron las puertas del Real Madrid por la brillante actuación colombiana en esa cita, adonde llegó hasta la fase de cuartos.



Pero en el Mundial de Rusia la luz que lo acompañó hace cuatro años sólo lo iluminó en el 3-0 a Polonia.



Y es que el astro del Bayern Múnich llegó a su segunda Copa del Mundo padeciendo una fatiga muscular en el gemelo izquierdo. La molestia apareció en la concentración en Milán, donde la selección cafetera pasó 16 días preparándose en silencio.



Sin estar recuperado, el '10' jugó los 30 minutos finales en la derrota ante Japón por 2-1, pero ante la Polonia de su amigo Robert Lewandowski parecía que había dejado atrás la lesión por el partidazo que se mandó en Kazán.



"Esperemos que pase la euforia por la clasificación y ya con más calma sepamos qué es lo que tiene", apenas dijo el capitán cafetero Radamel Falcao García.



A completa revisión

El cuerpo técnico sabía que algo no andaba bien con su estrella. Muriel y José Heriberto Izquierdo hicieron el calentamiento previo al choque con el once titular, mientras los suplentes realizaron otro tipo de ejercicios a un costado del campo.



Arrancó el partido y una señal de alarma se prendió cuando Muriel a los 7 minutos recibió la orden de Pekerman de entrar en calor.



Senegal apretaba en el campo y Colombia se veía indefensa a la suerte de los leones. Pero nadie intuía que el '10' la estuviera pasando mal. Hasta cuando se sentó en el césped y agachó la cabeza.



"Lo necesitamos que esté bien porque es un jugador fundamental para nosotros", indicó Yerry Mina, el superhéroe colombiano con su gol de cabeza ante los africanos a los 74 minutos.



James será sometido este viernes a una completa revisión médica en la concentración colombiana en Sviyazhsk (35 km al oeste de Kazán) para determinar la zona y gravedad de la lesión o si ésta tiene que ver con la fatiga muscular.



Pekerman está preocupado de cara al partido contra Inglaterra, el martes en Moscú por los octavos de final, mientras que para su colega inglés Gareth Southgate una eventual ausencia de James significa un problema menos.