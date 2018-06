Próximo DT de la Selección de Fútbol Honduras jugará un amistoso ante Arabia Saudita

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La Selección de Fútbol Honduras ha confirmado este jueves que realizará un partido amistoso ante su similar de Arabia Saudita, juego que se disputará en Barcelona, España, en el mes de octubre, dicho juego, debería ser el estreno del nuevo entrenador de la H que se estaría nombrando entre julio y agosto próximo.



Según Gerardo Ramos, gerente de Fenafuth, el juego ha sido confirmado y solo se está a la espera de confirmar un segundo rival para jugar en España, a fin de hacer más rentable el viaje.



"Solo falta ponernos de acuerdo, ya todo lo demás está claro. Falta la firma del contrato pero en la parte económica estamos de acuerdo. Quizás lo que le quede a Honduras no sea muy alto pero debemos definir si vale la pena el viaje o no. Deseamos hacer otro fogueo allá" dijo.



Sobre el nuevo seleccionador nacional comentó que "No hay plazos, ya el presidente de Fenafuth, Jorge Salomón confirmó que después del Mundial comenzaremos a trabajar en eso. En septiembre habrá un nuevo Cuerpo Técnico para el proceso mundialista, tenemos tiempo, el proceso será bien trabajado para escoger a la mejor persona".