Los retos que debe cumplir Óscar Chinchilla en su nuevo período como fiscal general de Honduras

La presión del reelecto fiscal general de la República no es nueva. Siempre ha estado ahí y él más que nadie lo sabe. Nadar contra la corriente no es nada fácil y los retos ahora son mayores.



Óscar Chinchilla Banegas estará por cinco años más en el cargo, donde deberá luchar con cinco ejes principales que afectan a los más de 9 millones de hondureños: corrupción, narcotráfico, crimen organizado, crímenes de alto impacto y feminicidios.



Narcotráfico:

El tráfico de drogas es un mal que no solo afecta a Honduras, sino al mundo entero. Combatir este flagelo es una de las responsabilidades que el fiscal deberá seguir enfrentando, pero que debe fortalecer para lograr que Honduras no siga siendo un paso de las drogas.

Feminicidio:

El 2018 se ha convertido en uno de los años más difíciles para las mujeres. El odio, venganza, crueldad, sometimiento y crimen organizado, pero sobre todo la impunidad son algunos de los ingredientes que están provocando que cada 16 horas asesinen a una mujer, según cifras del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH). Estos datos han sido más evidentes en los últimos meses.



Aunque el Ministerio Público ha desplegado la Operación Dévora para capturar los agresores de las mujeres, los maltratos y crímenes contra las féminas todavía no acaban. No dejar estos casos en la impunidad es uno de los casos en los que se debe enfocar Chinchilla.



Casos de alto impacto:

El acompañamiento de la Maccih y Ufecic ha dado resultados en los últimos meses. Estos entes se han convertido en aliados necesarios para el Ministerio Público, por lo que se han logrado destapar actos de corrupción de alto nivel, como ser: el caso del IHSS, la Red de Diputados, La Caja Chica de la Dama y el Pandora.



Sin embargo, la lucha todavía no ha terminado y el fiscal, junto a su equipo de trabajo deberá demostrar los actos de corruoción en los juzgados y llevar a la cárcel a los responsables del latrocinio financiero en perjuicio de las finanzas del Estados de Honduras. !Vaya tarea!



Reducir la impunidad:

La impunidad en Honduras es el pan nuestro de cada día. No hay día que las familias hondureñas rueguen por justicia tras el asesinato de sus parientes, los robos al tesoro público, el irrespeto a los derechos humanos y injusticias contra los justos.



Aunque esto no se combate con una varita mágica, el reelecto fiscal deberá seguir trabajando para acabar con este mal que se ha pegado como garrapata en un país sin defensa.



Por lo que velar porque la función jurisdiccional penal se ejerza eficazmente, de conformidad con las leyes, procurando que se observen estrictamente los plazos señalados en las mismas, debiendo a tal efecto interponer los recursos que procedan e instar todas las actuaciones pertinentes, incluso a favor del imputado; es una obligación del fiscal general.



Seguir construyendo la confianza del MP:

Óscar Chinchilla no es un héroe, sin embargo, se ha sabido ganar el respeto de muchos sectores, acción con la que ha logrado recuperar parte de la confianza que la población le ha perdido al Ministerio Público.



El fiscal, ya lo sabe, esto solo lo podrá lograr si el trabajo que ha venido realizando se mantiene y se refuerza para el combate a la impunidad en Honduras.

