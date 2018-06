¿Quién es Óscar Fernando Chinchilla, el fiscal reelecto en Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS



El nombre de Óscar Chinchilla es el que más suena en este país, y no es para menos, acaba de ser reelecto en uno de los cargos más difíciles que existe en cualquier Estado donde todo mundo espera respuestas: fiscal general de Honduras.



Durante casi 120 días una junta proponente buscó al sucesor del actual jefe del Ministerio Público, entre más de 28 curriculum de profesionales de peso que querían ocupar la silla, desde donde se trata de combatir grandes flagelos que afectan a nuestro país.



Sin embargo, la lista durante el proceso se fue reduciendo y al final cinco perfiles que cumplen con los requisitos fueron seleccionados y presentados en el Congreso Nacional para que se eligiera a la nueva cara contra la corrupción, impunidad, narcotráfico, crimen organizado y todos aquellos delitos que afectan a nuestro país.

En la lista de aspirantes estaban Abraham Alvarenga, actual procurador general del Estado; Carlos Roberto Cálix, jefe de personal del Poder Judicial; Daniel Arturo Sibrián, jefe de la División Legal del Ministerio Público, Hermes Omar Moncada, asistente del presidente de la CSJ y Lidia Estela Cardona, coordinadora gubernamental de Acompañamiento y Respaldo ante la Maccih.



El Legislativo necesitaba las dos terceras partes de los votos (86) -mayoría calificada- para elegir al sucesor de Chinchilla, no obstante, ese número fue imposible de alcanzar. La decisión fue otra, dejar al actual fiscal general en su puesto.



La idea no era descabellada, la misma Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Maccih) había hecho la propuesta en su entonces, Óscar debía continuar.



El hombre de 1.67 metros de altura, poca cabellera y no muy risueño, logró construir la confianza de un Ministerio Público que por muchos años fue cuestionado.



Óscar Fernando Chinchilla Banegas es abogado y notario. Casado. Nació el 7 de febrero de 1972. Tiene 46 años de edad y es originario de Santa Rosa de Copán.



Antes de llegar al cargo de fiscal general, fue magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán (2003-2009), además fungió como presidente de Sala Constitucional durante el período 2011-2012 y 2013. Fue catedrático de la Universidad Católica en la facultad de Derecho.



Los datos sobre este hombre que ha trabajado para construir la confianza del MP, es tan reservada como su aparición en los medios de comunicación.

Sí, Chinchilla es conocido por hablar menos y accionar más. Los últimos golpes en el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y los crímenes de alto impacto como la denuncia junto a la Maccih y la Ufecic de los casos denominados: "La Red de Diputados", "Pacto de Impunidad", "La Caja Chica de la Dama" y "Pandora".



Hombre de pocas palabras y nada mediático, Chinchilla es más juzgado por sus acciones que por sus apariciones públicas.



Durante su cargo ha logrado construir una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, de quien ha recibido apoyo en la lucha contra los carteles de la droga y la corrupción pública. Igual, ha logrado edificar una buena relación con los fiscales de la región centroamericana, especialmente, con funcionarios de la Fiscalía de Guatemala que también ha emprendido una tarea a favor de la rendición de cuentas.



Por sus acciones incluso se ha ganado el respeto de los grupos opositores que aunque lo rechazan por razones política, si le reconocen sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen.



Este hombre, hoy más que nunca, está obligado a combatir la impunidad de la que toda Honduras está cansada.

