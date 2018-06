Cinco muertos deja tiroteo en redacción de periódico de Maryland

ANNAPOLIS, ESTADOS UNIDOS



Un hombre mató el jueves a cinco personas y dejó heridas a varias más en una redacción en Annapolis, Maryland. El atacante fue detenido, informaron las autoridades.



El agresor disparó hacia el interior de la redacción e impactó a varios empleados, tuiteó un reportero de The Capital Gazette. El hombre armado disparó a través de una puerta de vidrio hacia la oficina, tuiteó Phil Davis, quien cubre casos legales y crimen en el periódico.



“Un atacante solitario les disparó a varias personas en mi oficina, algunas de las cuales están muertas”, tuiteó. William Krampf, jefe de policía interino del condado Anne Arundel, confirmó el jueves en conferencia de prensa que cinco personas habían muerto.



“No hay nada más aterrorizante que escuchar cómo le disparan a gente mientras estás abajo de tu escritorio y escuchas que el agresor recarga”, agregó Davis.



Ryan Frashure, vocero de la policía de Anne Arundel, dijo que los agentes llegaron al lugar del tiroteo en 60 segundos y se enfrentaron al agresor.



En una entrevista publicada en el sitio en línea del The Capital Gazette, Davis dijo que “era como una zona de guerra” al interior de las oficinas, una situación que será “difícil de describir durante un tiempo”.



“Soy reportero de policía. Escribo sobre este tipo de cosas _no necesariamente a este grado, pero tiroteos y muertes_ todo el tiempo”, dijo. “Pero por mucho que intente articular lo traumatizante que es esconderte bajo tu escritorio, no lo sabes hasta que estás ahí y te sientes indefenso”.



Davis le dijo al medio que él y otros seguían bajo sus escritorios cuando el agresor dejó de disparar. “No sé por qué paró”.



Carlos Wallace, quien trabaja en la misma calle de las oficinas del periódico, dijo que vehículos oficiales y ambulancias llegaron al lugar de la escena con las sirenas encendidas.



El periódico es parte de Capital Gazette Communications, que también publica el Maryland Gazette y CapitalGazette.com. Es parte del Baltimore Sun Media Group.



En un comunicado, el gobernador de Maryland Larry Hogan dijo que estaba “absolutamente devastado” por la tragedia. Lindsay Waters, vocera de la Casa Blanca, dijo a la prensa que enviaban sus condolencias.