Los aterradores tuits de un periodista que fue testigo de la balacera en el periódico Capital Gazzette

MARYLAND, ESTADOS UNIDOS



El periodista Phil Davis, del periódico el Capital Gazzette de la ciudad de Maryland, Estados Unidos, contó en su cuenta de Twitter el aterrador momento que se vivió en la sala de redacción durante el tiroteo que dejó a varias personas muertas.



"Un tirador solitario disparó a varias personas en mi oficina, algunas de ellas están muertas", fue el primer mensaje que escribió Davis solo segundo después del hecho sangriento.



"El tirador disparó a través de la puerta de vidrio de la oficina y abrió fuego sobre varios empleados. No puedo decir más y no quiero dar a nadie por muerto, pero esto está muy mal", continuó.



Asimismo, el comunicador confesó que "no hay nada más aterrador que oír cómo le disparan a muchas personas mientras tú estás bajo tu escritorio y luego escuchar al tirador recargando su arma".



Seguidamente, dijo que estaba a la espera de la policía para que lo entrevisten y de su declaración sobre lo que sucedió en la sala de redacción del Capital Gazzette.



De acuerdo a las informaciones brindadas hasta el momento, el ataque armado dejó este jueves varias personas muertas.



El canal local de televisión ABC7 reportó que había "varias víctimas fatales" en el periódico, y según la red de televisión CBS News el saldo de muertos podría ascender a cuatro.



La Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) informó por su parte en la red Twitter que había respondido a un llamado urgente relativo "a un tiroteo en (el diario) Capital Gazette".



En tanto, la policía del condado de Anne Arundel informó en la red Twitter que el edificio sede del periódico había sido evacuado y que agentes se encontraban realizando búsquedas en el interior del local.



Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, afirmó en Twitter que se sentía "absolutamente devastado" por las noticias del tiroteo.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload