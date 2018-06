Cancillería realizará consulado móvil este fin de semana en Charlotte, Carolina del Norte

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Cancillería hondureña anunció este jueves que realizará este 30 de junio y 1 de julio un consulado móvil, específicamente para los hondureños que viven en ciudades cercanas a Charlotte, Carolina del Norte.



La actividad se llevará a cabo en la sede de la Coalición Latinoamericana, ubicada en 4938, Central Avenida Charlotte, Norte de Carolina 28205.



Los horarios de atención están programados para el sábado 30 de junio de 9: am a 5: pm y el domingo 1 de julio de 9: am a 3:pm.



La vicecanciller en asuntos Consulares y Migratorios, Nelly Jerez, invitó a todos los hondureños que requieran documentarse a aprovechar esta oportunidad, sobre todo en estas ciudades donde no hay un consulado cercano.

Programar citas

La funcionaria explicó que el Consulado de Atlanta Georgia, es el responsable de esta actividad, que programa dar servicios en Charlotte a solicitud de muchos compatriotas. Los pagos para recibir los servicios se deben efectuar por Money Orden ya que no se recibe dinero en efectivo, aclararon las autoridades.



Para programar su cita, los compatriotas debe ingresar a la WEB www.citaconsular.com en la opción de consulado móvil, inmediatamente se crea la cita, el compatriota recibirá un correo electrónico con todos los requisitos que necesitará llevar el día de la cita para realizar su trasmite.



Otro mecanismo a utilizar para obtener los servicios de los consulados móviles es llamando al centro de llamadas ALHO VOZ, donde se ayuda a obtener la cita y se brindrán las indicaciones correspondientes.



Servicios que se estarán brindando:



Trasmite de tarjeta de identidad por primera vez, es completamente gratis



· Reposición de tarjeta de identidad $08.50

· Pasaporte 10 años $97.50

· Pasaporte 5 años $78.00

· Matricular Consular $25.00





Hasta el momento, según los registros del centro de llamadas hay 774 citas para trasmites de los diferentes servicios.



En lo que va 2018 se han realizado tres consulados móviles exitosamente en Oklahoma, Carolina; Chelsea, Massachusetts; y más recientemente en Indianápolis, Indiana.