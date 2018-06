Estados Unidos: Varios muertos y heridos deja tiroteo en "Capital Gazzette", un periódico en Annapolis

MARYLAND, ESTADOS UNIDOS

Un tiroteo en "Capital Gazette", un periódico regional en Annapolis, capital del estado de Maryland y próximo de Washington, dejó este jueves varias personas muertas y heridas, informaron varios órganos locales de prensa.

Un reportero de ese medio, Phil Davis, dijo que varias personas resultaron heridas por disparos de bala en la sala de redacción.

"El hombre armado disparó a través de la puerta de vidrio e impactó a varios empleados", escribió en un tuit.

Por su parte, un portavoz de un hospital cercano confirmó que dos personas fueron ingresadas en el centro por el tiroteo, sin embargo no brindó información sobre su estado.

El edificio atacado fue evacuado, pero los agentes todavía trabajan para inspeccionar, asegurar el lugar y descartar que haya otros tiradores involucrados en el suceso.

Hasta el momento, un hombre fue detenido como el principal sospechoso. Se negó a identificarse ante la policía (no llevaba identificación).

Reacciones

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, tuiteó que está “absolutamente devastado” después de conocer la “tragedia” en Annapolis.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload