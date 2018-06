Rooney es el nuevo refuerzo del DC United en la MLS

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS



Wayne Rooney no continuará en Everton, ahora será el nuevo refuerzo del DC United según lo anunciaron las autoridades de la Major League Soccer (MLS) en su cuenta de Instagram este jueves.



De acuerdo a la información publicada por varios medios británicos, el delantero será uno de los mejores pagados pues recibirá un salario de 13 millones de dólares por dos años y medio de contrato.



Se espera que Rooney aterrice este jueves en Washington, sin embargo, el anuncio de su transferencia será hasta el próximo 10 de julio. A sus 32 años el delantero jugará por primera vez en la Premier League.



United espera que Rooney esté listo para jugar con el club cuando abran su nuevo estadio, el Audi Field, a mediados de julio.



The Post añadió que los funcionarios del United se negaron a comentar sobre el asunto.



Pero a principios de esta semana, el entrenador Ben Olsen dijo que agregar a un jugador de alto nivel como Rooney podría marcar la diferencia entre ganar y perder.

Le puede interesar: La UEFA exluye al AC Milan