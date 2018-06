Khloé Kardashian rompe el silencio sobre su reconciliación con Tristan Thompson

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA



Khloé Kardashian había evitado hablar sobre su reconciliación con Tristan Thompson, pero tras ser cuestionada por una de sus seguidoras en Twitter, la socialité decidió romper el silencio.



"Amo, adoro y apoyo a @kloekardashian, pero estoy muy decepcionada de que se haya quedado con la basura de Tristan, ella predica sobre las mujeres que saben valorarse y cuándo alejarse, pero cuando es su momento de caminar, ella es una hipócrita", fue lo que comentó en Twitter la seguidora de Khloé.



Horas más tarde la famosa empresaria respondió: "No exactamente Queen Persia, no sabes lo que pasa en nuestro hogar o la enorme reconstrucción que esto lleva, incluso convivir. Estoy orgullosa de mi fortaleza. Agradezco tu opinión y espero que mantengas esa misma opinión para todos aquellos que han pasado por situaciones similares", respondió la Kardashian en Twitter.



Hace unas semanas una revista estadounidense publicó unas fotografías en las que Khloé lucía un gran anillo de diamantes, lo que levantó rumores de un posible compromiso entre Thompson y ella. Hasta el momento esto no ha sido confirmado por la socialité.

Le puede interesar: DiCaprio presume fotografía con Brad Pitt en las redes sociales