Tomás Zambrano: Entramos con la frente en alto y así nos mantenemos

TEGUCIGALPA, HONDURAS



“Sigue trabajando el sistema de justicia en el país, confiamos en que al final también va a salir absuelto el diputado y compañero Román Villeda, porque aquí no se ha cometido ningún ilícito”.



En estos términos se refirió ayer el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, al conocer la resolución emitida por un juez natural que lo exonera de toda culpabilidad penal en el denominado caso fe de erratas.



Dijo que “entramos con la frente en alto y así nos mantenemos. Aquí no se ha cometido un ilícito”.



“Continuamos este proceso acompañando al compañero Román Villeda que sabemos en cualquier etapa de este juicio se va a demostrar que no se ha cometido ningún ilícito, ningún delito y que únicamente hemos realizado función meramente legislativa”, aseveró.



Anunció que se sumará al cuerpo de abogados defensores del diputado Aguilar, con los abogados que han intervenido en el proceso.



“Si a un diputado se le condenara por el hecho de hacer una ley, por hacer una fe de erratas, sería el peor precedente funesto para las atribuciones legislativas de toda Latinoamérica”, indicó.