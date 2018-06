Maestra hondureña asesinada en Estados Unidos “era una dulzura”, dice su tío

Redacción

EL PROGRESO, YORO

Como una dulce mujer, madre abnegada y gran profesional es recordada la psicóloga y maestra bilingüe Karissa Vallejo (31), ultimada en Estados Unidos por su esposo Wilfredo Umanzor (34), quien luego se suicidó.

El hecho ocurrió la mañana del lunes en la vivienda donde residían en Houston, Texas. Parientes residentes en El Progreso desconocen qué llevó a que ocurriera el trágico hecho.

“Era una dulzura, todo el tiempo andaba alegre y haciendo el bien a todo al que podía, nos duele en el corazón lo sucedido, no sabemos qué paso, será la Policía de aquella ciudad la que dará a conocer los pormenores”, expresó con voz entrecortada Pablo Villela, tío de la dama.

Asimismo, recordó que su sobrina viajó con su esposo el año pasado a Estados Unidos con el fin de tener mejores ingresos económicos, pues ambos eran residentes.

Ella nació en Tegucigalpa y a los 14 años se trasladó al país del norte para estudiar. Allá se graduó de psicóloga y hace cinco años regresó a El Progreso para casarse con el amor de su vida.

Al momento del crimen, en la casa se encontraban dos de sus tres hijos, de dos y cuatro años de edad. La mayor, de 13 años, estaba de vacaciones en la Perla del Ulúa.

Villela manifestó que la pareja llevaba una vida solvente y amorosa, siempre salían juntos y en su hogar había un ambiente de armonía.

La madre de la infortunada maestra es la ex Miss Progreso Sara Guerra, quien estaba en China, pero ayer llegó a Houston, Texas, para reclamar el cadáver de su hija. “Se nos ha informado que los restos de Kari serán velados y sepultados en Tegucigalpa, lugar donde se encuentra la mayor parte de la familia”, manifestó.

Pese a que la familia no quiso brindar muchos detalles del hecho, se conoció que al parecer Karissa presentía que su vida corría peligro, ya que le había pedido a una amiga que la llamara todos los días a las 6:00 AM y le indicó que si no lograba contactarla avisara a la Policía.

Luego de varias llamadas, su amiga decidió alertar a las autoridades policiales y cuando llegaron a la casa a las 6:30 AM encontraron a la pareja ya muerta. Se conoció que el cadáver de Umanzor llegará a El Progreso, donde lo esperan sus familiares.