Leonardo DiCaprio presume fotografía con Brad Pitt en redes sociales

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS

El actor Leonardo DiCaprio ha compartido la primera fotografía al lado del estadounidense Brad Pitt en el set de su nueva cinta 'Once Upon a Time in Hollywood', que dirige el productor Quentin Tarantino.



El filme está basado alrededor de los asesinatos en serie de Charles Manson, que impresionaron a Estados Unidos en 1969.







Esta es la imagen que publicó en su perfil de Instagram el actor Leonardo DiCaprio.





En la imagen, que seguramente quedará en la historia para los fans de ambos artistas, DiCaprio escribió: “Primer vistazo”.



La publicación se colmó de comentarios como "Esto es algo que no me puedo perder", "Si estos dos personajes hermosos están cerca uno del otro, el universo explotará", "No puedo con tanta chulada de hombres", entre otros.



Por otra parte, el elenco de la película estará compuesto por Margot Robbie, Burt Reynolds, Tim Roth, Michael Madsen, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Emile Hirsch, Zoë Bell, Luke Perry y Clifton Collins Jr.