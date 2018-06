La UEFA excluye al AC Milan de la Europa League por 'fair play' económico

LAUSANA, SUIZA

La UEFA excluyó al AC Milan de la próxima Europa League por violar las reglas del 'fair-play' económico, anunció la máxima instancia del fútbol europeo este miércoles.



El prestigioso club italiano fue "excluido de la próxima competición interclubes de la UEFA para la que se clasifique durante las dos próximas temporadas", señala el comunicado. Como el Milan está clasificado para la próxima Europa League, se perderá la edición 2018/19 pero podrá disputar una competición europea en la temporada 2019/20.



AC Milan, durante muchos años propiedad del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, fue oficialmente adquirido por inversores chinos, liderados por el misterioso Li Yonghong, el 13 de abril de 2017 por 740 millones de euros.



Desde entonces, la UEFA se ha preocupado por la estabilidad económica del consorcio que gastó unos 200 millones de euros hace un año en fichajes, y que ha tenido que contratar un gran préstamo a un fondo de inversión estadounidense.



La cámara de juicio de la instancia europea de control financiero de los clubes (ICFC), presidida por el jurista portugués José Narciso da Cunha Rodrigues, estimó que el club italiano violó las reglas de 'fair play' económico concernientes a la necesidad de equilibrio financiero.



El AC Milan confirmó en un comunicado su intención de apelar ante el Tribuna de arbitraje del deporte (TAS) en Lausana: "El AC Milan anuncia que ha solicitado a su equipo de abogados que inicie el procedimiento de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana, confiando en la revisión de (esta) medida" de exclusión.



El 22 de mayo, la cámara de instrucción de la ICFC se negó a conceder al club italiano "una solución negociada", que habría implicado sanciones económicas y deportivas.



Por el contrario, la cámara decidió transmitir el caso a la cámara de juicio abriendo de esta forma la puerta a sanciones más graves. Después del examen de los documentos y de las explicaciones aportadas por el club "la camára de instrucción de la ICFC considera que las circunstancias no permiten alcanzar un acuerdo" con el club, como reclamaba el AC Milan, indicó la UEFA.



- "Incertidumbres" sobre un préstamo -



En particular, los jueces examinadores estimaron que "todavía hay incertidumbre en cuanto a la refinanciación de un préstamo que se reembolsará en octubre de 2018".



El 20 de abril, a la salida de una reunión en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, el director general del club lombardo Marco Fassone consideró que la actual dirección del AC Milan estaba pagando los errores de gestión de Silvio Berlusconi, declarando que "los anteriores responsables del club no respetaron las reglas".



La entidad italiana, siete veces ganadora de la Champions League, pierde decenas de millones de euros cada temporada desde hace casi diez años, y está lejos de cumplir los criterios de gestión financiera fijados por el 'fair play' económico



Con esta exclusión de la Europa League, el AC Milan se convierte en el club más prestigioso en experimentar una exclusión de las copas europeas debido al juego limpio financiero. En el pasado, Málaga, Estrella Roja de Belgrado o Galatasaray fueron sancionados un año sin poder participar en una copa europea.



El AC Milan finalizó sexto en la última Serie A italiana, ganada por la Juventus de Turín.