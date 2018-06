Legislador Mark Pocan introduce proyecto ante el Congreso de Estados Unidos para abolir ICE

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El legislador demócrata, Mark Pocan, introdujo en las últimas horas un proyecto ante el Congreso de Estados Unidos para abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Tras varias polémicas protagonizadas desde la creación del organismo, bajo las órdenes del presidente Donald Trump, Pocan aspira a que su iniciativa acabe con el ente al que considera responsable de atropellos a la comunidad migrante.

Pocan alegó que ICE, en vez de cumplir con sus objetivos de forma efectiva, sólo ha separado familias y afectado el tejido moral.

“Desde la realización de redadas en centros de jardinería y plantas empacadoras de carne asada hasta la separación de familias en iglesias y escuelas, ICE está destrozando familias y destruyendo el tejido moral de nuestra nación", señaló a The Nation.

Lea además: En el Río Grande termina el "sueño americano" de los inmigrantes hondureños

A través de las Twitter, el demócrata también está promocionando su iniciativa.

The heartless actions of @ICEgov do not represent the values of our nation and the U.S. must develop a more humane immigration system, one that treats every person with dignity and respect.



RT if you agree it's time to #AbolishICE. pic.twitter.com/XuOKdymdd7