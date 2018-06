Muere el papá de Alexa Dellanos y ella se despide con tierno mensaje

MIAMI, ESTADOS UNIDOS



La guapa modelo Alexa Dellanos está pasando por uno de los momentos más terribles de su vida, luego que se confirmara la muerte de su padre Alejandro Loynáz.



La noticia fue confirmada por la misma chica a través de sus redes sociales, donde dejó un emotivo mensaje de despedida para su papá.



Con una fotografía de ella y su padre de hace varios años, la hija de Myrka Dellanos escribió: "Mi corazón está roto. Perdí a mi papá, a mi mejor amigo, a mi protector y mi héroe".



Agregó: "Papá, sé que la vida no es justa o de lo contrario estuvieras aquí. Aún nos quedaban muchas cosas por hacer, muchos planes. Eras tan joven, muy saludable y fuerte".



"No puedo aceptar que te hayas ido. Quiero despertar de esta pesadilla y poder abrazarte. ¡Te necesito!, no estoy lista para dejarte ir y nunca lo estaré. Te amo demasiado y estoy tratando de ser fuerte para tí porque sé que eso es lo que hubieras querido", fueron las dolorosas palabras de la joven modelo.



Hasta el momento, Myrka, ex de Alejandro, no se ha pronunciado sobre la muerte de su exesposo.





Una de las imágenes que compartió Alexa junto a su padre. Foto: Instagram