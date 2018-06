José Ramón Fernández aseguró que Alemania no merecía clasificar

CIUDAD DE MÉXICO



El analista deportivo mexicano José Ramón Fernández aseguró este miércoles a través de sus redes sociales que Alemania no merecía clasificar a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.



"Alemania no merece calificar bajo ninguna circunstancia", pronosticó Fernández antes de que Corea del Sur le metiera el primer gol a la actual campeona del mundo.



"Ni por la vía matemática, ni por la moral, ni por la histórica y mucho menos por la futbolística... Alemania no merece avanzar a octavos", analizó el mexicano.



Al parecer José Ramón no se equivocó, porque los alemanes quedaron por fuera tras perder por 2-0 ante Corea del Sur en su tercer partido de la Copa de Mundo.

