Héctor Sandarti se va de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

El presentador guatemalteco Héctor Sandarti anunció que se va de Televisa.

Mediante un vídeo en Instagram el expresentador del programa "Hoy" agradeció a la casa productora por acogerlo y apoyarlo en su carrera por más de 25 años.

Mientras camina por uno de los pasillos de Televisa, Héctor Sandarti, comenzó diciendo: “Hoy quiero despedirme de esta empresa que me dio tanto”.

“Quiero agradecerle a todos los productores que confiaron en mí, a toda la gente de administrativo, maquillistas, peinadores, caracterizadores y a tantos compañeros actores”, continúa Sandarti.

El también presentador de "Parodiando" finalizó diciendo: “Hoy me voy con un corazón lleno de agradecimiento por Televisa, por cada uno de ustedes, por todo lo que hicieron por mí y por México, un país que me dio carrera, familia, amigos y me permitió cumplir todos mis sueños. Gracias México, gracias Televisa”.

Se desconocen los motivos de su salida.