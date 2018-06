Rediseño de proyecto de riego en Jamastrán deja fuera a muchos productores

L 20 millones salieron de Finanzas para pagar la introducción de equipo y materiales que ahora no se usarán. (Foto: El Heraldo Honduras)

UNIDAD INVESTIGATIVA

TEGUCIGALPA, HONDURAS

De 5,200 manzanas que habían prometido irrigar en el valle de Jamastrán, ahora con un rediseño del proyecto solo se regarán 4,300, y de 300 pozos solo se perforarán 103; una verdadera burla, consideran los agricultores de la zona oriental.

El hecho de que usen sombreros y estén golpeados por el sol y la lluvia no significa que estos agricultores sean fáciles de engañar.

Aunque se les ha negado la información en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), los rurales poco a poco se han ido enterando de muchas cosas oscuras que ocurren alrededor de la obra, para la cual el gobierno obtuvo un préstamo con el Export Import Bank of India por 26.5 millones de dólares.

Para ellos también resulta raro que la SAG en vez de hacer cumplir el contrato llave en mano que le adjudicó en el 2015 a la empresa Apollo International Limited, hoy esté trabajando en cambios al diseño del sistema de irrigación.

Para ganar la cuestionada Licitación Pública Internacional LPI 01-2015, la compañía de India presentó una oferta de 22,514,340 dólares. Con este monto construiría un moderno sistema de riego -que sería único en América Latina- para 5,200 manzanas, equivalentes a 3,756 hectáreas, utilizando agua por gravedad, reservorios y la perforación de 300 pozos.

De $22.5 Millones el proyecto

de riego en Jamastrán

pasó a costar $26.5

millones.

De acuerdo con los agricultores, la contratista ofreció pozos con una profundidad de 50 metros y un diámetro de ocho pulgadas. Con cada uno se irrigarían cinco manzanas.

Sin embargo, ahora con la modificación del proyecto solo se irrigarán 4,300 manzanas, o sea unas 3,060 hectáreas.

Igualmente, con la justificación de que el agua subterránea se ha movido y que Apollo International Limited presentó una propuesta basada en un estudio de hace 15 años, solo se construirán 103 pozos de una profundidad de 150 metros y 15 pulgadas de diámetro.

También hoy solo se habla de un reservorio que será abastecido con agua bombeada desde el río San Francisco.

Por otro lado, las dos perforadoras que trajeron y parte del material que se desaduanó -por el cual Finanzas pagó 20 millones de lempiras- ya no sirven y habrá que traer nuevo equipo y materiales.

Rediseño

El valle de Jamastrán, en el departamento de El Paraíso, está ubicado a 128 kilómetros de esta capital y a 22 kilómetros de la ciudad de Danlí. Posee alrededor de 19,696 hectáreas aptas para el cultivo.

Productores de la zona como Jairo Aguilera se preguntan cómo Apollo International Limited ofreció un proyecto de riego de punta sin hacer un estudio de la zona.

Ellos recuerdan que solo la empresa Wapcos Limited y Jain Irrigation llegaron al lugar a realizar un análisis antes de que se diera la licitación y ninguna de ellas ganó.

Además cuestionan la forma sobre cómo las autoridades de la Secretaría de Agricultura adjudicaron un proyecto llave en mano a una empresa que presentó un diseño basado en un estudio desfasado, como también lo manifestaron las actuales autoridades de la SAG.

“Hubo un rediseño en este proyecto y eso obedece a que se actualizaron los estudios hidrográficos y topográficos, en los cuales obviamente nos venimos a dar cuenta que no el cauce, sino más bien las cuencas hidrológicas no producen lo que los estudios de hace muchos años arrojaban, obviamente el cambio climático ha venido a fregarnos”, justificó Federico Brevé, jefe del proyecto de riego del valle de Jamastrán por parte de la SAG.

Con el cambio de la profundidad las perforadoras

y parte del material llevado al valle de Jamastrán

ya no sirven, aseguran productores.

Por su parte Mauricio Guevara, actual ministro de la Secretaría de Agricultura, cuestionó: “Cómo es posible que una empresa con experiencia y que gana una licitación trabaja sobre un diseño de hace 15 años, y a la hora de replantear o iniciar el proyecto se da cuenta 15 años después de que los volúmenes de agua no son los necesarios para regar las áreas”.

Ahora se habla de “un reservorio de agua, que encarece más el proyecto, porque hay que comprar un terreno extra para poner el reservorio de agua, para el bombeo” y esto le resta una área significativa de manzanas al proyecto original, explicó el ministro.

Según su página web, Apollo International Limited no es una empresa especializada en irrigación agrícola, sino que se publicita como una compañía dedicada a la distribución de neumáticos, productos de cuero, logística y cine.

En la zona oriental se maneja que Apollo International Limited subcontrató a una empresa israelí llamada Netafim Irrigation para realizar el sistema de riego en el valle de Jamastrán. Incluso EL HERALDO encontró material que viene con el nombre de esa compañía israelí.

Inconformidad

Los productores de Jamastrán están muy indignados por la poca transparencia con que se viene manejando el proyecto de riego, cuya documentación está en inglés. Además hay un enorme malestar porque no se les tomó en cuenta cuando se hizo el rediseño y porque hasta se les ha prohibido acercarse a la gente de Apollo International.

Los agricultores no entienden en qué se basaron los técnicos de la SAG y los de la compañía contratista para hacer el cambio del sistema de riego ya que al valle solo se ha llegado a tomar muestras en tres puntos -en las comunidades de El Obraje y El Benque- y con ello están argumentando que no hay agua subterránea, “que los niveles freáticos bajaron, no somos tontos”, dijo Ledy Baquedano.

19,696 hectáreas aptas para

el cultivo posee el valle

de Jamastrán, ubicado

en el departamento de

El Paraíso.

En un inicio se les dijo que la infraestructura llegaría a unos 900 beneficiarios de las comunidades de El Zapotillo, El Obraje, San Diego, El Benque, Jutiapa, El Coyolar, Nuevo Coyolar, Zamorano, Chirrina, Quebrada Larga y Sarteneja, pero ahora con la reducción del proyecto, mucha gente queda fuera, creando una enorme inconformidad en el sector.

Si actualmente en Jamastrán los sembradíos crecen, florecen y producen es porque algunos productores han instalado pequeños proyectos de riego y también gracias a la bondad del invierno, porque al ritmo con que marcha la ejecución del sistema de riego ofrecido no hay muchas esperanzas.

Es que aquí -dijo el productor Reynaldo Zelaya- “a cada rato nos mienten”, esto tiene años de estar queriéndose desarrollar, el año pasado vimos algún movimiento, pero luego desaparecieron.

“El gobierno dice que ya se va a empezar y nada. Conociendo cómo se ejecutan los trabajos en este país, yo instalé mi propio proyecto de riego porque esperanzado en el gobierno, eso es una mentira. Uno no puede estar esperanzado en las mentiras de los políticos”, criticó duramente Zelaya.