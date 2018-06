Suecia recetó paliza a México de 3-0 y Alemania queda fuera del Mundial de Rusia

EKATERIMBURGO, RUSIA

México perdió 3-0 ante la selección de Suecia, en busca del boleto directo a octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Tras los primeros cinco minutos, la selección mexicana recibió la embatida de los suecos, con jugadas claras de gol.



En el desarrollo del partido los dirigidos por Juan Carlos Osorio intentaron anotar de la mano de Carlos Vela, mientras que Jesús Gallardo recibió la tarjeta amarilla por un codazo en la nuca del sueco Toivonen.

Larsson también recibió amonestación preventiva por una falta contra Hirving Lozano al 25', y la jugada más polémica se dio al 27', cuando Chicharito Hernández se llevó el balón con la mano, pero el VAR determinó que era falta penal a pesar del fuerte reclamo de los jugadores de Suecia.



¡GOOOL! Ludwin quedó frente al marco que defiende Memo Ochoa y no perdonó. México pierde 1-0 y Alemania está quedando eliminada con este resultado ya que empata 0-0 contra Corea.



Héctor Moreno de la selección de México derriba a Berg en el área grande, donde el árbitro Pitana no duda en marcar la falta desde los once metros, Granqvist ejecuta de forma magistral y decreta el 2-0 a favor de Suecia.



Suecia anota el 3-0 al minuto 74', tras una desafortunada jugada de Edson Álvarez que falló en su despeje y terminó metiendo el balón en su propio arco de defiende Memo Ochoa.



Con este resultado la selección mexicana, avanza a los octavos de final del Mundial de Rusia junto a Suecia, donde Alemania y Corea quedan eliminados de la competencia futbolística.



Alineaciones: