Chiquis Rivera posa sin nada de ropa en Instagram

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS



La cantante Chiquis Rivera, conocida por ser la hija de la fallecida Jenny Rivera, causó furor en las redes sociales tras publicar una fotografía sin nada de ropa en Instagram.



La joven de 33 años de edad decidió mostrarse a sus seguidores en un especial de Univision, donde dejó ver sus "imperfecciones".



Junto a la imagen escribió: "Hola... Soy Janney. Con cicatrices, estrías y celulitis. Soy imperfecta, soy sensible, soy... MUJER. Tómalo o déjalo, esta soy yo. Esto es lo que soy".



Sin embargo, los malos comentarios sobre lo que hizo no se hicieron esperar, ya que algunos aseguraron que para mostrar su "belleza" no tenía que desnudarse.

Esta es la fotografía que compartió Chiquis en su cuenta oficial de Instagram.





Otros, por su parte, alabaron que se sintiera cómoda mostrando su verdadera figura y no imágenes con Photoshop.