Melania Trump volverá a visitar un centro para niños migrantes en Estados Unidos

La primera dama estadounidense, Melania Trump, volverá a reunirse con niños inmigrantes indocumentados esta semana, varios días después de su visita a un refugio de menores en Texas, informó el martes su portavoz.



Si bien su esposo, el presidente Donald Trump, decidió terminar con la práctica de separar a las familias migrantes, la cual había generado escenas impactantes de niños llorando por sus padres, aún no está claro cómo hará el gobierno para reunir a los más de 2,300 menores ya separados de sus tutores.



La visita sorpresa que Melania Trump realizó el jueves a niños retenidos en la frontera con México se vio opacada por su elección de vestuario, pues usó una chaqueta en cuya espalda se leía: "Realmente no me importa. ¿Y a ti?"



En una instalación financiada por el gobierno federal en McAllen, Texas, la primera dama preguntó cómo podía "ayudar a estos niños a reunirse con sus familias lo más rápido posible".



Su portavoz, Stephanie Grisham, solo indicó que habrá una segunda visita esta semana, sin detallar una hora y un lugar exactos.