La historia detrás de la foto más viral del Mundial Rusia 2018

MOSCÚ, RUSIA



La imagen que se ha vuelto la insignia en el Mundial Rusia 2018 es la que tomó el fotógrafo brasileño Rodrigo Villalba en el partido Senegal vs Polonia el pasado 19 de junio.



Era el primer duelo de ambas selecciones en la Copa del Mundo y para el fotoperiodista se convirtió en un reto lograr una imagen que plasmara la diversidad en el color de piel de ambas escuadras, por lo que quiso hacer algo distinto y original.



"Es mi foto divina", dijo Rodrigo en una entrevista a Verne, vía teléfono desde Moscú.



Y es que el brasileño decidió no enviar la fotografía a la agencia para la que trabaja porque quiso compartirla en sus redes sociales.



"Envié todas las demás, pero esta tenía algo personal. Quería publicarla en mi cuenta de Instagram".



"Llevaba todo el partido buscando una foto así. Tenía pensado conseguir una imagen que se concentrara en el contraste del color de piel", comentó Villalba, de 41 años de edad.



Fue así que hasta la FIFA publicó la imagen en la cuenta oficial de Instagram del Mundial. En Twitter, la cuenta @HistoriaenFotos compartió la fotografía el 20 de junio, un día después de ser captada, y a la fecha suma más de 19 mil retuits y 79 mil likes.



Para Villalba, que cubre su segunda Copa del Mundo, el objetivo principal del fotógrafo era "capturar la diferencia entre personas, aunque luego todos seamos iguales".



Los jugadores de la imagen son Sadio Mané, la estrella de Senegal y jugador del Liverpool, y Thiago Rangel Cionek, defensa de Polonia y jugador del SPAL de Italia.



El fotógrafo detalló que fue en el minuto 35 de la segunda parte que logró capturar la escena. "Mané cayó al suelo y Cionek le ayudó a levantarse. Nada más ver cómo se daban la mano sabía que tenía la foto que quería", detalló.



"Antes había conseguido otra imagen parecida, pero no tiene la misma fuerza por la manga verde del jugador de Senegal", agregó.



El profesional de la fotografía asegura que ha recibido un sinfín de felicitaciones de sus colegas que cubren el Mundial. "Estoy muy contento. Me alegro mucho de que tanta gente esté viendo mi foto y compartiéndola. Creo que muestra cómo la unión de los pueblos es posible".